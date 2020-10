Ericssonov izvještaj: Vodič za uspjeh digitalne transformacije kompanija

U razgovorima s 25 globalnih proizvođača originalne opreme, industrijski stručnjaci identificiraju svoje izazove vezane za digitalizaciju i ciljeve koje žele postići. Opisuju kako mobilna tehnologija i 5G omogućuju da njihova digitalna transformacija dovede do bolje usluge njihovim kupcima. Zastupljeni su sektori poput pametnog mjerenja potrošnje te automobilskog i industrijskog sektora.

Očekuje se da će broj mobilnih IoT veza doseći 5 milijardi do 2025., a veliki dio tog rasta odnosit će se na kompanije. Gartner očekuje da će do 2021. godine, 50 posto proizvođača originalne opreme koristiti svoju IoT ponudu za pribavljanje podataka o upotrebi kako bi na temelju njih gradili proizvodnu strategiju. To je porast u odnosu na današnjih 25 posto. Do 2022. godine, 75 posto proizvođača originalne opreme koristit će svoje IoT proizvode za prodaju nove usluge ili za ponudu potrošne robe svojim kupcima, što je porast u odnosu na današnjih 28 posto. Te brojke upućuju na obećavajući potencijal za kompanije koje razumiju potrebu digitalne transformacije svojih proizvoda i poslovanja.

Izvještaj daje pregled šest uobičajenih pokretača među ispitanim kompanijama. S poslovnog stajališta, oni trebaju transformirati proizvode i usluge kako bi ostali konkurentni te optimizirati ih, za povećanje učinkovitosti i postizanje ciljeva održivosti. Sa stajališta tehnologije, pokretači uključuju digitalizaciju s automatizacijom i uvide utemeljene na podacima, sigurnost kao prevenciju potencijalnih prijetnji te fleksibilnost za širenje proizvodnje.

Grundfos, danski proizvođač vodenih pumpi jedna je od intervjuiranih kompanija. Osnovana 1945. godine, danas je multinacionalna kompanija vrijedna 3 milijarde američkih dolara koja radi s Ericssonom kako bi uključila IoT u svoje pumpe. Kako komercijalne i industrijske zgrade postaju “pametne,” upravitelji zgrada i vlasnici zahtijevaju da je svaki element njihove infrastrukture povezan. Grundfosov je krajnji cilj davati “vodu kao uslugu”, što digitalizacija omogućuje. Korištenjem mobilne tehnologije u samim pumpama i njihovoj proizvodnji, Grundfos je vodeći primjer globalne organizacije koja koristi prednosti kompanijskog IoT-a.

Fredrik Östbye, potpredsjednik Grupe i voditelj FutureLaba u Grundfosu, kaže, “Globalna mobilna povezanost nam omogućuje da odredimo ne samo kad bi pumpa mogla biti zamijenjena nego i kako optimizirati protok i isporuku vode. Te analitičke sposobnosti nas stavljaju u poziciju da u konačnici uspješno razvijemo svoj poslovni model iz prodaje pumpi u prodaju vode kao usluge. Također istražujemo potencijale mobilne tehnologije u našim proizvodnim objektima. Uvođenjem 5G mreže u jedan od naših proizvodnih pogona, započeli smo istraživanje novih prilika u industrijskoj proizvodnji.”

Kiva Allgood, rukovoditelj IoT-a u Ericssonu, komentira, “Digitalna transformacija je timski sport i zahvalni smo na iznimno velikoj količini uvida koje su kompanije naši partneri podijelili s nama o tome kako se transformiraju, kako zarađuju te kako pokreću nove usluge. Uvidi koje su podijelili o tome što je kritično za njihovo transformacijsko putovanje potvrđuju potrebu za sigurnom, pouzdanom i globalnom dediciranom mobilnom IoT mrežom.”

Cijeli je izvještaj dostupan na Ericssonovim internetskim stranicama