Indija ulaže 15 milijardi dolara u poluvodiče 

Indijska vlada odobrila je veliko ulaganje u proizvodnju poluvodiča i elektronike koje će uključivati i ​​prvu najsuvremeniju tvornicu poluvodiča u zemlji. Najavljeno je i da će pogon početi s radom u roku od 100 dana, a u projekt će biti uloženo čak 15,2 milijarde dolara. To je posljednji i dosad najveći pokušaj indijskih vlasti da potakne domaću proizvodnju čipova kako bi ovu "strateški kritičnu industriju", kako je sami nazivaju, učinili neovisnom u svjetskim zbivanjima, javlja IEEE Spectrum.

Strana ulaganja

Ova prva tvornica je 11 milijardi dolara vrijedan zajednički pothvat tajvanskog Powerchip Semiconductora (PSMC) i Tata Electronicsa, podružnice indijskog konglomerata vrijednog 370 milijardi dolara. U toj bi se tvornici mjesečno trebalo proizvoditi 50.000 pločica poluvodiča i čipovi od 28, 40, 55 i 110 nanometara.

Veličina indijskog tržišta poluvodiča prema načinu primjene IESA

Možda daleko od najsuvremenijih rješenja, ova se odluka ipak čini razumnom jer ograničava troškove ulaganja, smatra Rakesh Kumar, profesor elektrotehnike i računalnog inženjerstva na Sveučilištu Illinois Urbana Champaign i autor knjige "Reluctant Technophiles: India's Complicated Relationship with Technology". Uostalom, smještena u novoj industrijskoj zoni u Gujraratu, rodnoj državi indijskog premijera Narendre Modija, ova bi tvornica trebala omogućiti i otvaranje više od 20.000 visokokvalificiranih radnih mjesta.

Nova radna mjesta

Indijska vlada odobrila je i ulaganja u dva pogona za sklapanje, testiranje i pakiranje poluvodiča; sljedeće godine trebala bi proraditi i 3,25 milijardi dolara vrijedna "pakirnica" u Jagiroadu, osposobljena za wire-bond i flip-chip tehnologije pakiranja, a planira se i uvođenje 3D integracije. A to ujedno znači i još 27.000 izravnih i neizravnih radnih mjesta lokalnom gospodarstvu.

Pogon u Jagiroadu bit će osposobljen za 'wire-bond' tehnologiju pakiranja Wikipedia

Zajedničkim ulaganjem japanskog Renesasa, tajlandskog Stars Microelectronicsa i indijske kompanije CG Power and Industrial Solutions podignut će se i 900 milijuna dolara vrijedan pogon u Sanandu,

Velikodušni poticaji

Indijski poticaji za poluvodiče sada su među najatraktivnijima u svijetu, izračunali su u Zakladi za informacijsku tehnologiju i inovacije (IT&IF).

Indijsko tržište poluvodiča 2022. očekivani rast do 2030. u milijardama dolara ITIF

Indija je i brzo rastući potrošač poluvodiča. Tamošnje tržište je 2019. vrijedilo 22 milijarde dolara, a Counterpoint Technology očekuje da će se do 2026. gotovo utrostručiti na 64 milijarde dolara. Državni ministar za IT i elektroniku Rajeev Chandrasekhar predviđa daljnji rast na 110 milijardi dolara do 2030. godine . A to bi činilo 10 posto globalne potrošnje.

Isti izvještaj IT&IF-a navodi kako se u Indiji nalazi petina svjetskih inženjera poluvodiča, uz rast zaposlenih u tom sektoru od sedam posto. Nova ulaganja trebala bi, nadaju se u Indiji, dodatno potaknuti otvaranje startupova, radnih mjesta i inicijativa za razvoj proizvoda, posebno u obrambenom i energetskom sektoru, što bi Indiju trebalo pretvoriti u novo svjetsko središte proizvodnje poluvodiča.