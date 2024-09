Istraživači iz Južne Koreje prozirnom fotonaponskom ćelijom pune mobitel

Ulsan National Institute of Science and Technology

Razvoj inovacija u području fotonaponskih ćelija mogao bi u budućnosti dovesti do toga da su one zaista sveprisutne, savitljive, pogodne za svaku površinu, vrlo efikasne, ali i – prozirne. Ovo posljednje u fokusu je tima južnokorejskih znanstvenika, koji su uspjeli u izradi jednog takvog rješenja. Njihov izum je prozirna solarna ćelija od kristalnog silicija, koja u većoj mjeri ne koristi metalne elemente i stoga može biti zaista prozirna za vidljivu svjetlost.

Gotovo nevidljivi paneli

Prvi funkcionalni primjerak takve fotonaponske ćelije površine je 16 cm2, a u cijelom svojem modulu ne koristi niti jedan neprozirni dio. To znači da bi se u budućnosti takva rješenja mogla neprimjetno integrirati, primjerice, u ekrane mobilnih uređaja i služiti za punjenje njihovih baterija. Efikasnost modula je na razini između 14 i 20%, a pokazalo se da je on u stanju davati struju napona 10 V na 235 mW. Kako bi prikazali stvar u praksi, istraživači su panel spojili na mobitel i koristili ga za punjenje baterije, samo korištenjem solarne energije.

Paneli su izrađeni po principu "all-back-contact" (ABC), što znači da su im svi električni vodovi i priključci smješteni na stražnjoj strani. Dodatno, prozirni paneli veličine jednog kvadratnog centimetra mogu se međusobno spajati bez vidljivih spojeva, čineći tehnologiju skalabilnom i prilagodljivom za različite primjene.

Ulsan National Institute of Science and Technology

"Otvorili smo novi način za istraživanje modularizacije, što je ključno za komercijalizaciju prozirnih silicijskih solarnih ćelija. Planiramo nastaviti s daljnjim istraživanjem kako bi prozirne solarne ćelije mogle postati ključna tehnologija u ekološki prihvatljivoj energetskoj industriji budućnosti", poručio je jedan od istraživača, profesor Kwanyong Seo.

Studija koja opisuje ovu inovaciju objavljena je u prošlomjesečnom broju časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences.