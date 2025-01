Meta planira u ovoj godini uložiti 60-65 milijardi dolara u AI razvoj, ulagači nisu impresionirani

Metino najavljeno ulaganje od 60-65 milijardi dolara je 70% više nego u 2024., kada su uložili oko 38 milijardi dolara, a premašuje i očekivanja analitičara za 14 milijardi.

2025. biti presudna za razvoj AI

Ova najava stiže ubrzo nakon pokretanja Stargate projekta, velike AI inicijative vrijedne 500 milijardi dolara, u kojoj uz Metu sudjeluju OpenAI, Oracle i SoftBank pa se može interpretirati i kao "i mi konja za trku imamo".

Zuckerberg je putem Facebooka poručio da će 2025. biti presudna za razvoj umjetne inteligencije. Naglasio je kako će ova ulaganja unaprijediti Metine glavne proizvode i ojačati tehnološku poziciju SAD-a na globalnom tržištu.

"Ova će godina biti prekretnica za umjetnu inteligenciju", napisao je Zuckerberg u objavi na Facebooku. "Ovo je ogroman pothvat koji će u godinama pred nama biti pokretač naših ključnih proizvoda i poslovanja, dovesti do povijesnih inovacija i učvrstiti američko vodstvo u tehnologiji. Krenimo s poslom!" Najviše je pak odjeknula izjava da tvrtka također planira razviti sustav umjetne inteligencije koji će samostalno pisati programski kod ili, kako je on to najavio, razvit će "AI inženjera".

Novi podatkovni centar skoro kao Manhattan

Meta će izgraditi novi podatkovni centar koji će, prema Zuckerbergovim riječima, zauzimati površinu usporedivu s velikim dijelom Manhattana. Cilj je do kraja 2025. osigurati gigavat računalne snage. Tvrtka također planira povećati broj grafičkih procesora na više od 1,3 milijuna jedinica, nastavljajući prošlogodišnju ekspanziju kada su započeli gradnju šest novih podatkovnih centara.

Slaba reakcija Wall Streeta

Meta je još u prosincu najavila ulaganje od 10 milijardi dolara u izgradnju podatkovnog centra u Richland Parishu u Louisiani. To postrojenje moglo bi dosegnuti kapacitet od 2 gigavata, što je dovoljno energije da se napaja grad veličine Madrida. Unatoč najavljenom povećanju ulaganja, dionice Mete porasle su samo za 2 posto u ranojutarnjem trgovanju nakon Zuckerbergove objave. To je konzistentno sa stalnom bojaznošću investitora da se Meta razbacuje ulaganjima, a većih povrata još nema.