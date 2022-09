Proizvođač tvrdi: vožnja kamiona s ovim vodikovim ćelijama isplativija je nego na dizel

Vodikove gorivne ćelije polako ulaze u autoindustriju, postaju sve efikasnije i jeftinije, ali i dalje nisu troškovno isplative u usporedbi s pogonima na fosilna goriva. Primarno je tome razlog skupa i energetski neučinkovita proizvodnja vodika, a tu je i činjenica da još uvijek nije riječ o masovnoj tehnologiji koja bi mogla smanjiti proizvodne troškova na temelju ekonomije razmjera i proizvodnje u velikim serijama. Kanadski proizvođač Loop Energy sada tvrdi da je načinio korak više prema isplativosti vodikovih pogona za vozila, primarno za kamione.

Duža vožnja za isti novac

Njihov novi proizvod je sustav vodikovih gorivnih ćelija S1200, koji će biti predstavljen ovoga tjedna na sajmu IAA Transportation u Hannoveru. Proizvođač kaže da je ovaj generator električne energije na vodik 20% učinkovitiji od dosadašnjih, kao i da mu je ukupna neto efikasnost 60%. Vozilo pokretano ovim sustavom tako bi imalo ukupnu energetsku učinkovitost od oko 54%, značajno više nego u slučaju dizelskih motora (20-25%).

K tome, prema trenutačnim cijenama fosilnih goriva (prosječno gotovo 2 eura za litru u Europi) te cijenu od 10 eura za kilogram vodika – ispada da je jeftinije voziti na vodik. Kalkulacija Loop Energyja kaže da bi kamion sa 100 eura utočenog vodika i njihovim novim ćelijama moga prevaliti 179 kilometara. U slučaju dizela, to bi bilo oko 176 kilometara, pa je u ovom trenutku vodik po kilometru isplativije gorivo. Uzmemo li u obzir činjenicu da je trošak goriva oko polovice ukupnog troška vlasništva teretnih vozila u njihovom životnom vijeku, kao i onu da su vozila na vodik inicijalno značajno skuplja od dizelaša – s Loopovom novim pogonom cjenovni paritet bi se postigao četiri do osam godina ranije nego do sada.

Sustav S1200 namijenjen je kamiona srednje i velike nosivosti, potpuno je integriran i olakšava ugradnju u procesu proizvodnje, a o načinu povećanja efikasnosti kompanija nije otkrila previše detalja. Kažu tek da je ono postignuto zahvaljujući patentiranoj tehnologiji eFlow, koja uključuje poseban oblik vodikovih ćelija i kanala kojima se gorivo kreće, što zajedno ubrzava protok goriva i stvara veću izlaznu snagu.

Deklarirana vršna snaga sustava je 120 kW, nominalna 100 kW, masa bez goriva manja od 300 kilograma, a veličina mu je 1.008x679x787 milimetara. U stanju je davati izlaznu istosmjernu struju napona od 520 do 850 V jakosti do 300 A.