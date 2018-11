Sony predstavio novi Blu-ray disk od 128 GB

Prvi Blu-ray diskovi predstavljeni su prije 12 godina. Prvotne specifikacije odredio je MIT u suradnji s devet tvrtki - Sony, Panasonic, Pioneer, Philips, Thomson, LG Electronics, Hitachi, Sharp i Samsung Electronics. Dvije godine kasnije, u listopadu 2004. osnovan je Blu-ray Disc Associations kojim upravlja 20 svjetskih tvrtki među kojima se nalaze i veliki filmski studiji poput 20th Century Foxa, Warner Brosa, Universala, Disneya i Lionsgatea.

U samim počecima na jedan Blu-ray disk moglo se zapisati do 25 GB podataka. Kako su godine prolazile, tehnologija je usavršavana i kapacitet Blu-ray diskova je povećan na 50 GB, a potom i na 100 GB. Da bi se ovolika količina podataka mogla zapisati na optički medij promjera 12 centimetara bilo je potrebno dodati slojeve i svaki puta dodatno prilagoditi tehnologiju zapisivanja.

Do sada smo imali troslojne Blu-ray diskove na koje se moglo zapisati do 100 GB podataka, a Sony je ovih dana povećao granicu na 128 GB. Za to je morao uvesti dodatni sloj, pa tako novi BDXL diskovi imaju četiri sloja. No, tu nije kraj. Sony je morao također stvoriti novu leguru za snimanje, a čiji je zadatak osigurati pravu kombinaciju refleksije i propusnosti kako bi se snimljenim podacima moglo pristupiti. Zatim, bilo je potrebno osmisliti novi među-slojni materijal (dielektrik) koji propušta svjetlosne valove te osmisliti novi zaštitni sloj za medije, jer sada umjesto tri, BDXL diskovi imaju četiri sloja zbog čega su podaci zapisani bliže površini diska, a iste je potrebno zaštiti od mogućih oštećenja uslijed grebanja površine diska.

Što se novih četveroslojnih Blu-ray diskova tiče Sony navodi kako se podaci na njih zapisuju četiri puta brže u odnosu na regularne Blu-ray diskove. Novi 128-gigabajtni Blu-ray diskovi su InkJet friendly, što znači kako na površini imaju sloj na kojeg je moguće natpise, fotografije i drugo otisnuti pomoću InkJet pisača.

Sony će 128-gigabajte Blu-ray diskove prodavati u pakiranjima od jednog, tri i pet komada. Cijena pojedinačnog Blu-ray diska je oko 13 USD. Pakiranja od po tri i pet komada stoje oko 34 i 53 USD.