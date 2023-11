Stanje europske tehnologije: novca je manje, ali budućnost nije tako crna

Osnivači i ulagači podjednako se muče da prikupe kapital, a u igri je sada daleko manje novca nego u ne tako davna, zlatna vremena, pokazuje ovogodišnji izvještaj State of European Tech 2023 koji objavljuje Atomico. No, čini se da nije sve tako crno, barem ne u Europi. Rizični kapital na rekordnim je razinama, financiranje u ranoj fazi ostalo je relativno stabilno, a u Europi se sada osniva više kompanija nego u Sjedinjenim Američkim Državama, pokazuju podaci prikupljeni na više od 4100 adresa.

Europa protiv SAD-a

Do kraja ove godine u europske startupove bit će upumpano 45 milijardi dolara, predviđa izvještaj. S jedne strane to je manje od polovice u odnosu na rekordnih 100 milijardi dolara prikupljenih 2021. godine. S druge pak strane, Europa je jedina regija u kojoj su te brojke porasle u odnosu na 2020. godinu, i to za 18%.

Ukupna količina kapitala uloženog u europsku tehnologiju u posljednkiih deset godina atomico

Za usporedbu, Amerikanci očekuju da će se u njihove startupove ove godine uložiti 120 milijardi dolara, što je pak jedan posto manje nego 2020. U Kini i ostatku svijeta taj će pad biti nešto veći, sedam odnosno osam posto.

Novi trendovi

U usporedbi s rekordnom 2020. godinom, stopa osnivanja novih tvrtki pala za 30%, a Europi je sada više novih osnivača nego u SAD-u. Donedavno nezamislivo, ali Europa sada privlači više američkih talenata nego što ih odavde prelazi preko Atlantika. Brojke nisu ogromne, ali upućuju na trend: u Europu je u potrazi za poslovnim prilikama stiglo 8400 Amerikanaca, u obrnutom smjeru otišlo je 8300 europskih tehnoloških radnika.

BRoj zaposlenih u europskoj tehnološkoj industriji atomico

To je dio šireg trenda rastućeg europskog fonda tehnoloških talenata, primjećuju statističari. U proteklih pet godina europska tehnološka industrija udvostručila je svoju radnu snagu s jednog na više od 2 milijuna zaposlenika.

Nestanak jednoroga

Stado jednoroga stagnira; ove godine samo je sedam novih kompanija uvršteno na popis vrednijih od milijardu dolara, uključujući AI startupe Synthesia i DeepL te tvrtku specijaliziranu za borbu protiv financijskog kriminala Quantexa. Prije dvije godine bilo je 108 novih jednoroga, a lani njih 48. Novca očito nema previše pa je u prvih devet mjeseci 2023. samo 29 tvrtki prikupilo više od 100 milijuna dolara, a njih sedam uspjelo je prikupiti više od 250 milijuna.

Broj ulagačkih rundi većih od 100 i 250 milijuna dolara atomico

No, čini se da je puno bolja situacija s malim europskim tehnološkim startupovima. Tvrtke u ranoj fazi razvoja su u godinu dana prikupile 18,3 milijarde dolara. U prethodne dvije godine taj se iznos kretao oko 20 milijardi dolara pa je s obzirom na opću situaciju riječ o malom padu.

Muški biznis

U prvih devet mjeseci 2013. samo 7% europskih krugova financiranja otišlo je isključivo ženskim timovima, što je na kapaljku više nego prijašnjih godina. Kad se pogleda novac koji je pritom prikupljen, slika je još turobnija je su isključivo ženski startupovi privukli samo 3% ukupnog kapitala; čak 82% novca primili su isključivo muški timovi, piše u izvještaju Atomica.

Ulaganje u tehnologiju i pokretanje tehnoloških kompanija još uvijek je muški posao atomico

Istovremeno, izvještaj Europske komisije pokazao je kako je vjerojatnost da će tvrtke rizičnog kapitala u kojima odluke donose žene više nego dvostruko ulagati u poduzeća u vlasništvu žena, a vjerojatnost da će ulagati u poduzeća sa ženama na čelu uprave čak je više od tri puta veća.

Vrijeme otkaza

Otpuštanja u europskoj tehnološkoj industriji porasla su u prvih nekoliko mjeseci 2023., ali čini se da su te brojke dosegle vrhunac. Doduše, napominje se u izvještaju, mnoga otpuštanja uopće se ne prijavljuju pa je stvarna brojka ipak puno veća.

Otpuštanja u tehnološkom sektoru u Europi i ostatku svijeta atomico

Otpuštanja će se nastaviti i u sljedećoj godini jer startupi ne uspijevaju osigurati financiranje ili rast potreban za održavanje trenutnih razina troškova.

Lokalni ekosustavi

Britanski startupovi prednjače količinom prikupljenog kapitala, ali razlike su sve manje. Njihov udio pao je u posljednje dvije godine za 2,6%. Novac se disperzira pa su u istom razdoblju porasla ulaganja u Estoniju, Austriju, Norvešku i Nizozemsku.

Uspon AI

Postotak ulaganja u umjetnu inteligenciju u Europi i SAD-u atomico

Ulagači se sve više okreću umjetnoj inteligenciji. Startupovi kao što su Aleph Alpha i Mistral prikupili su ove godine više od 100 milijuna dolara, a ulaganja u europske AI startupove činila su 17% ukupnog kapitala upumpanog u sektor diljem svijeta, što je još uvijek daleko manje od američkog prosjeka, ali i osjetno više nego lanjskih 11 posto.