Summer Games Fest nam pokazao izuzetno impresivan tehnološki demo za Unreal Engine 5

Nakon što nam je jučer Activision u suradnji sa Summer Games Festom pokazao prvu igru, Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2, i time otvorio sezonu najava igara, danas smo dobili prikaz još jedne igre. Geoff Keighley, veteran igraće industrije i čovjek koji je osnovao The Game Awards, pokrenuo je festival na kojem će se u partnerstvu s brojnim izdavačima i timovima prikazivati razne najave igara i to do kraja kolovoza kada će Keighley uz pomoć sajma gamescom održati još jednu Opening Night Live prezentaciju.

Do toga ima još više od tri mjeseca, pa u međuvremenu možemo pratiti sve ostalo što se događa. Danas smo tako dobili priliku vidjeti čime se bavio Epic Games i kako izgleda Unreal Engine 5, a uz to smo dobili i demo koji se vrtio na PlayStationu 5.

Osim samog prikaza, koji izgleda prilično fotorealistično i u kojem se pričalo o osvjetljenju i tehnologijama koje je Epic nazvao Lumen, Chaos i Nanite, dobili smo i intervju s trojicom developera iz studija, među kojima je bio i predsjednik Tim Sweeney. Ekipa je nahvalila PlayStation 5, tehnologiju koju će ta konzola imati i za koju su rekli da ima SSD tehnologiju koja je bolja i od najjačih računala. Intervju možete pogledati u nastavku:

Iako o ovome nije bilo riječi u samoj prezentaciji, nego samo pred kraj intervjua, Epic je uz ovo objavio da su od sada svim developerima besplatno dostupni njihovi multiplayer sustavi koje su napravili za Fortnite. O tome su prvi put pričali prije dvije godine, a sada su ispunili to obećanje. Svi koji ih žele koristiti mogu više informacija potražiti na posebnim stranicama koje je izdavač pripremio za Epic Online Services.

Unreal Engine 5 postat će dostupan u 2021. godini, a moramo priznati da ukoliko igre budu doista ovako izgledale, prelezaka na novu generaciju konzola predstavljat će veliki napredak. Ali, kao i do sada, sve to treba ipak uzeti s dozom rezerve, jer radi se tek o demo verziji koja je posebno pripremljena za prikazivanje nove tehnologije. Daleko je teže napraviti cijelu igru, koja traje deset ili više sati, a da izgleda ovako impresivno. No, svejedno nas veseli što budućnost igara izgleda tako obećavajuće.

Ako želite biti u toku s događanjima koja će se odvijati za vrijeme Summer Game Festa pratite službene stranice.