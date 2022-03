Svemirska stanica testira buduću globalnu kvantnu mrežu

Najavljeni eksperiment na Međunarodnoj svemirskoj postaji mogao bi stvoriti preduvjete za buduću globalnu kvantnu mrežu. Naime, takozvani Space Entanglement and Annealing Qantum Experiment (SEAQUE) testirat će dvije komunikacijske tehnologije u surovom svemirskom okruženju.

Održive tehnologije

SEAQUE namjerava dokazati održivost tehnologija koje bi mogle omogućiti orbitalnim čvorovima da sigurno povezuju kvantne odašiljače i prijemnike na velikim udaljenostima.

SEAQUE će testirati dvije komunikacijske tehnologije u surovom svemirskom okruženju

Da bi to učinili, ti čvorovi će morati proizvesti i detektirati parove zapletenih fotona. Naposljetku, prijenos takvih fotona do kvantnih računala na zemlji mogao bi pružiti temelj za kvantno računalstvo u oblaku, sredstvo za razmjenu i obradu kvantnih podataka bez obzira na to gdje se računala nalaze.

Samoizlječenje od radijacije

Nakon što se pričvrsti na vanjski dio svemirske stanice, SEAQUE će također testirati tehniku koja pomaže svemirskim čvorovima da se "samoizliječe" od oštećenja radijacijom, što je stalni izazov održavanja osjetljivih instrumenata u svemiru.

SEAQUE će na svemirskoj stanici biti smješten u zračnoj komori Bishop kojom upravlja tvrtka Nanoracks

"Demonstracija ovih dviju tehnologija gradi temelj za buduće globalne kvantne mreže koje mogu povezati kvantna računala koja su udaljena stotinama ili čak tisućama milja", rekao je Makan Mohageg iz NASA-inog laboratorija za mlazni pogon JPL u južnoj Kaliforniji.