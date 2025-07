Trumpova Zlatna kupola: gradnja obrambenog štita uz pomoć svih - osim Muska

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na početku svojeg drugog predsjedničkog mandata odlučio je – ni manje ni više – privatizirati nacionalnu sigurnost. Projekt koji interno nosi naziv Golden Dome zamišljen je kao privatni raketni štit, američka verzija izraelskog sustava Iron Dome, no potpomognuta najnovijim satelitskim tehnologijama i komercijalnim partnerima.

Zlatna kupola 'made by MAGA'

Trump navodno već godinama razrađuje ideju da privatni sektor – predvođen tehnološkim gigantima i njegovim političkim donatorima – preuzme razvoj sustava za detekciju, nadzor i eliminaciju nadolazećih prijetnji iz zraka. Tu se, naravno, misli na rakete, dronove, balone, eventualno komete i pokoji špijunski pogled Kineza, Rusa ili koga god se trenutno smatra dežurnim neprijateljem. U širem smislu, projekt je i odgovor na globalne sigurnosne nestabilnosti te sve češće upotrebe hipersoničnih projektila i bespilotnih letjelica koje konvencionalni sustavi obrane teško prepoznaju i neutraliziraju.

Donedavno je glavni favorit za izvođenje ovog svemirsko-obrambenog Disneylanda bio – naravno – Elon Musk. Njegova tvrtka SpaceX, s iskustvom u lansiranju satelita Starlink i strateškim vezama s američkom vojskom, činila se kao prirodan izbor. Usto, Musk je godinama gajio specifičan odnos s republikanskom bazom, balansirajući između libertarijanskog tech-mesije i nepredvidivog digitalnog proroka.

Musk out, Bezos (maybe) in?

Prema informacijama koje je Reuters dobio od - kako kažu "**tri upućena izvora" **, Trump u ovom projektu više ne računa na Muska. Umjesto toga, predsjednikovi ljudi već neko vrijeme kontaktiraju druge potencijalne partnere – uključujući Amazonov Project Kuiper, tradicionalne obrambene divove poput Lockheed Martina i Raytheona, te – prema nekim nagađanjima – čak i startupove iz domena privatne obrane i satelitske tehnologije.

Odabir partnera očito više nije samo pitanje tehnološke sposobnosti, već i političke lojalnosti. Kandidati moraju titrati na Trumpovoj ideološkoj frekvenciji – bilo izravno, bilo šutnjom. Samim time, Muskova sve izraženija neovisnost, negativni komentari na račun MAGA narativa i njegovo koketiranje s idejama slobodnog tržišta bez političke podložnosti – sve to ga je pretvorilo u nepouzdanog saveznika.

Iako su kontakti još neslužbeni, poruka je jasna: Musk je pao u nemilost. Kako navodi Reuters, Trumpov tim više ne vjeruje Musku, i to iz više razloga – od političkih trzavica i Muskovog povremenog flertanja s centrističkim idejama, do njegovih javnih ispada na platformi X (bivši Twitter), koja se odavno pretvorila u digitalni cirkus za teorije zavjere i ego-tripove milijardera. U očima Trumpovih stratega, stabilnost i predvidljivost postali su važniji od inovativnosti.

Javno pucanje ljubavi

Zanimljivo je da se razlaz dogodio javno i nesuptilno – baš onako kako to vole oba aktera. Tijekom Trumpovog predizbornog skupa u Arizoni, 5. lipnja ove godine, aktualni predsjednik je javno spomenuo da „neki milijarderi više nisu pouzdani“ i da „ne voli kad mu ljudi govore kako treba voditi državu“.

Nekoliko dana kasnije, Musk je na svojoj platformi X objavio niz kriptičnih poruka – uključujući jedan GIF iz „Ratova zvijezda“ u kojem Darth Vader gleda u zalazak sunca, s natpisom: „Sometimes, you just have to go solo.“ Iako su neki korisnici to protumačili kao referencu na Han Soloa, drugi su odmah naslutili poruku: solo misije su bolje bez Trumpove kontrole leta.

Analitičari su odmah shvatili da je riječ o neslužbenom raskidu „muško-tehnološke veze“ koja je nekoć bila čvrsta kao Teslin autopilot – barem dok ne zaluta u betonski zid. Cijela situacija pokazuje koliko su odnosi između političkih lidera i tehnoloških titana danas krhki i uvjetovani osobnim animozitetima, a ne strateškim prioritetima.

Što je zapravo „Zlatna kupola“?

Projekt Golden Dome zasad nije formalno najavljen, no prema dokumentima u koje je Reuters imao uvid, riječ je o višeetapnom planu:

lansiranje privatnih satelita za ranu detekciju i presretanje prijetnji iz zraka

povezivanje s postojećim vojno-civilnim sustavima komunikacije

razvoj autonomnih dronova i kopnenih lansera presretača

političko pozicioniranje sustava kao „America First Defense Grid“ – obrambeni pandan Trumpozidu

U širem smislu, ovaj bi sustav trebao biti demonstracija američke tehnološke nadmoći i sposobnosti da uz privatni kapital stvori brži, fleksibilniji i jeftiniji obrambeni mehanizam. Uz to, sama ideja ima i simboličku vrijednost: pružiti građanima osjećaj sigurnosti pod Trumpovom vladavinom, i to ne samo metaforički.

Trumpov tim smatra da je Pentagon „spora i glomazna birokracija“, te da privatni sektor može efikasnije razviti takav sustav. I dok bi ovaj prijedlog u bilo kojem drugom kontekstu bio ismijan kao techno-fantazija iz libertarijanskog podcasta, Trump računa na kombinaciju patriotskog marketinga i investitorskog entuzijazma. Kombinacija nacionalne sigurnosti, karizmatičnog liderstva i tržišne dinamike očito još uvijek ima svoju publiku.

Sateliti, obrana i politički benefiti

U pozadini ove drame krije se i vrlo konkretan interes: novi obrambeni ugovori. Američki vojni budžet je ionako proždrljiv, a projekt poput Golden Dome mogao bi povući desetke milijardi dolara ako dobije političku potporu. Takvi iznosi ne znače samo razvoj tehnologije, već i otvaranje radnih mjesta, dodatne porezne olakšice za uključene partnere i – naravno – političke bodove u saveznim državama u kojima se ti sustavi proizvode.

To posebno zanima kompanije poput Amazona, koje bi preko svog Kuiper sustava mogle konkurirati Starlinku ne samo u broadbandu, nego i u nadzorno-obrambenom sektoru. Jeff Bezos već godinama pokušava nadoknaditi tehnološki zaostatak za Muskom, i sad bi mu se mogao nasmiješiti trenutak – barem u očima MAGA establišmenta. Uključivanje Amazona u ovakav projekt ne bi značilo samo strateški preokret, već i dramatičan geopolitički signal: da se tehnološka moć može redistribuirati – uz blagoslov predsjednika.

Muskova pozicija: moć, ali ne i povjerenje

Iako SpaceX i dalje ima najnapredniju raketnu i satelitsku infrastrukturu na svijetu, Trumpov tim više ne smatra Muska lojalnim partnerom. Njegove političke ambivalencije, povremena suradnja s Bidenovom administracijom i zbrka koju upravlja u Tesli i X-u izazivaju sumnju u pouzdanost i fokus.

Osim toga, kako kaže jedan izvor: „Ne možeš graditi nacionalni obrambeni sustav s nekim tko se svako jutro probudi s drugom idejom i objavi je na internetu uz emoji.“ U takvom okruženju, čak ni superiorna tehnologija ne može nadomjestiti manjak političke discipline i strateške suzdržanosti. Musk je u očima Trumpovog tima postao ne samo rizičan partner, već i potencijalni remetilački faktor.

Digitalno oružje u političkom ratu

Cijeli slučaj zapravo ilustrira kako se granice između tehnologije, biznisa i politike u Americi sve više brišu. Musk više nije samo poduzetnik – on je i politički influencer, ideološki totem i simbol tehnološke dominacije. Trump, s druge strane, želi da svi njegovi saveznici budu vjerni do groba, a ne da koketiraju s idejama koje mirišu na centar. Tehnologija, nekoć neutralna, postaje danas oružje političkog pozicioniranja, ideološke pripadnosti i strateškog svrstavanja.

Zato ne čudi što se sada traže novi partneri – ne nužno bolji, ali svakako poslušniji. Tko želi surađivati, mora znati tko je gazda. I mora to voljeti.

Zaključno: Zlatna vizija ili aluminijska glupost?

Golden Dome, kao ideja, vjerojatno nikada neće u potpunosti zaživjeti – barem ne u obliku koji Trump priželjkuje. No kao političko oružje, propagandna municija i alat za konsolidaciju MAGA pokreta, već sada funkcionira. Čak i ako nikad ne lansira nijednu raketu, projekt već ispunjava svoju ulogu: odvraćanje pažnje, mobilizaciju glasača i simboličku dominaciju nad tehnološkim sektorom.

Što se Elona Muska tiče, njemu će ostati SpaceX, Neuralink, Tesla, X, borba protiv woke kulture i dvadesetak milijuna pratitelja koji mu svako jutro aplaudiraju i čestitaju na novim objavama. Neki čak vjeruju da još nije rekao zadnju ni u politici – ali ako jest, onda je to učinio uz GIF i smajlija s raketom. Njegov izlazak iz Trumpove orbite možda ga čini nešto slabijim – ali ga sigurno čini slobodnijim.

A „Zlatna kupola“? Ako ikad bude lansirana, možda će nositi neko zvučno patriotsko ime. Recimo, TrumpSat™. Ili još bolje, MAGA Shield™. Samo - bez Muska.