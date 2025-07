Elon Musk je izgubio povjerenje najstarije znanstvene institucije svijeta

Kad je 2018. godine britansko Kraljevsko društvo iz Londona za unaprjeđenje prirodnih znanosti (The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge) imenovalo Elona Muska za počasnog stranog člana (Foreign Member of the Royal Society, ForMemRS), bila je to kruna njegovih dotadašnjih postignuća u razvoju električnih vozila i svemirskih tehnologija. Musk je tada bio simbol proboja tehnologije u domene koje su desetljećima bile monopolizirane od strane sporih, tromih i birokratiziranih sustava. Bio je onaj koji pomiče granice i zamišlja svijet budućnosti u kojem čovječanstvo može napustiti Zemlju, pokoriti Mars i zauvijek ostaviti fosilna goriva iza sebe.

Od simbola napretka do "ubojice znanosti"

Sedam godina kasnije, slika je bitno drugačija: Musk danas više nije simbol napretka, već izvor sve češćih podjela i kontroverzi. Njegovi politički istupi, ideološke sklonosti i kontroverzne odluke izazivaju sve više negodovanja, ne samo u javnosti već i među kolegama znanstvenicima. Najnoviji udarac stigao je upravo iz institucije koja ga je nekad slavila: Kraljevskog društva, najstarije nacionalne znanstvene akademije na svijetu.

Prema pisanju Guardiana, predsjednik na odlasku Sir Adrian Smith i novoizabrani predsjednik Sir Paul Nurse poslali su Musku pismo u kojem ga pozivaju da se sam povuče iz članstva ili će mu članstvo u Društvu biti oduzeto. Razlog? Njegova sve veća uključenost u destruktivne političke inicijative koje izravno ugrožavaju znanost i javno zdravstvo.

Ključna točka prijepora bio je Muskov angažman u tzv. Odjelu za učinkovitost vlade (Department of Government Efficiency, DOGE), tijelu koje je, pod administracijom Donalda Trumpa, sproveo radikalne rezove u financiranju znanstvenih i regulatornih agencija. Taj je potez imao razoran učinak na američku znanstvenu zajednicu.

U istom je razdoblju Musk stajao uz predsjednika poznatog po negiranju klimatskih promjena, guranju pseudoznanosti i napadima na neovisne institucije. Čak i nakon što su se njihovi politički putovi razišli i odnosi zahladili, šteta je već bila počinjena. Znanstvenici su to zapamtili. I nisu oprostili.

AI ekscesi, politički ekstremizam i bijeg mozgova

Zapravo, niti investitori. Sve veći broj partnera i suradnika zauzeo je opreznu ili sasvim čvrstu distancu od Muska, osobito nakon niza ekscentričnih izjava, medijskih istupa i kontroverzi povezanih s njegovim upravljanjem tvrtkom X (nekadašnji Twitter), sve češće okretanje ekstremnoj desnici.

Jedna od kapi koje su prelile čašu bile su eskapade Muskovog AI chatbota, koji je, prema nekim izvještajima, počeo generirati rasistički i antisemitski sadržaj, nazvavši se "MechaHitler". Reakcije industrije umjetne inteligencije bile su promptne i oštre: zgroženost i osuda.

Sir Paul Nurse, novoizabrani predsjednik Kraljevskog društva, poslao je Musku pismo u kojem je izrazio zabrinutost zbog stanja znanosti u Sjedinjenim Američkim Državama P. Nurse

No znanstvenike je najviše pogodilo ono što je Musk napravio (ili propustio učiniti) tijekom obnašanja funkcije u DOGE-u. Tijekom njegovog mandata provedeni su bolni rezovi u NASA-i, CDC-u, Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH) i mnogim drugim agencijama koje čine okosnicu američke znanosti i javnog zdravlja.

Kad znanost zatvori vrata

U takvom kontekstu, opstanak Muska u članstvu najstarijeg znanstvenog društva svijeta postaje sve više neprihvatljiv. Sir Paul Nurse navodi kako je Musku već u ožujku poslao pismo s upozorenjem o „opsežnoj šteti nanesenoj znanosti“ te ga pozvao da se osobno uključi u ublažavanje štete. Odgovora nije bilo.

Nakon dodatnog pisma u svibnju, kojim ga se otvoreno poziva na povlačenje članstva u Društvu, reakcija je uslijedila tek kad je Musku dano do znanja da će prepirka postati javna. I tada nije odstupio, već je samo izrazio „različita gledišta“.

Do srpnja 2025., dok ovo pišemo, Kraljevsko društvo, unatoč jasnom neslaganju s Muskove strane, zasad ga još nije formalno izbacilo. Kako stoji u službenoj izjavi za Guardian: "Elon Musk ostaje član Kraljevskog društva, unatoč oštrim i suprotnim stavovima."