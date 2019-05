Tvrtka Hermeus želi izraditi zrakoplov s brzinom od 5 Macha

Hermeus, mlada tvrtka koja se bavi zrakoplovima i svemirskim letjelicama javnosti je predstavila svoj projekt razvoja najbržeg zrakoplova na svijetu.

Riječ je o nadzvučnoj letjelici koja bi trebala letjeti na brzinama od 5 Macha. S tom brzinom let od New Yorka do Pariza trajao bi samo 1 i pol sat (za razliku od sadašnjih 7 sati). Hermeus je već podigao inicijalna sredstava za ostvarivanje projekta od američke tvrtke Khosla Ventures.

Osnivači Hermeusa nisu bez iskustva, stekli su ga u SpaceX-u i Blue Originu, a radili su i u Generation Orbitu, tvrtki posvećenoj hipersoničnim letjelicama s raketnim pogonom te drugim tehnologijama vezanima za svemir.

Primarni materijal za izradu nove letjelice trebao bi biti titanij, a pogonski sustav letjelice bazira se na turbinskom motoru kombiniranog ciklusa (turbine-based combined cycle engine ili TBCC). U roku od pet godina Hermeus bi trebao predstaviti prototip letjelice, a komercijalizacija bi uslijedila negdje oko 2030. godine.

Na tržištu će imati konkurenciju u vidu letjelice tvrtke Boom Supersonic koja se na tržištu očekuje negdje tijekom 2025. godine, no njezina brzina bit će 2,2 Macha. Također, naslijedit će sada već povijesne letjelice Concorde i Tupolev Tu-144 koje su povučene iz uporabe.