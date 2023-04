Video tehnologija će potpuno zamijeniti linijske suce u profesionalnom tenisu

Tenis je bio jedan od prvih globalnih sportova koji je u najviše rangove natjecanja uveo video tehnologiju kao pomoć sucima. Popularni Hawk Eye na turnirima diljem svijeta koristi se aktivno već više od 15 godina i postao je integralnim dijelom teniske igre, koji može pomoći sucima u donošenju milimetarski preciznih i često ključnih odluka, kako bi one bile najpravednije moguće. No, Hawk Eye se u tenisu za sada koristi samo na zahtjev, kada igrači to zatraže jer misle da suci nisu ispravno procijenili je li lopta u određenom trenutku pala u teren ili van njega.

Suci su "aut"

Primjena tehnologije za donošenje sudačkih odluka u tenisu, pak, ne staje ovdje. Već se neko vrijeme testira sustav koji bi nadzirao sve linije terena i donosio odluke u stvarnom vremenu, Electronic Line Calling Live (ELC Live). Nakon opsežnog testiranja, pa potom i istraživanja mišljenja među svim sudionicima u profesionalnom tenisu, ali i gledateljima, potvrđeno je kako su stavovi prema toj tehnologiji pozitivni. Preciznost i konzistentnost kod donošenja sudačkih je odluka potvrđena kao najvažniji čimbenik, a ELC Live trebao bi upravo to i isporučiti.

ATP Tour

Stoga je ATP Tour, krovna organizacija muškog profesionalnog tenisa, objavio da će ovu tehnologiju u potpunosti integrirati u sve svoje turnire od 2025. godine, čime će biti zamijenjeni svi linijski suci. Kamere će ubuduće nadzirati sve linije terena i signalizirati "aut", kada loptica padne izvan njih. To će ne samo poboljšati kvalitetu i dosljednost odluka, nego će gledateljima pružiti i sasvim novi opseg statističkih podataka, proizašlih iz naprednog praćenja kretanja loptice po terenu, kažu iz ATP Toura.

Ključna promjena

Predsjednik ove organizacije, Andrea Gaudenzi, poručio je: "Ovo je ključni trenutak za naš sport, a do njega nismo došli bez pažljivog razmatranja. Tradicija je temelj tenisa i linijski su suci u njemu imali važnu ulogu tijekom godina. No, mi imamo i odgovornost prihvaćati inovacije i nove tehnologije. Naš sport zaslužuje najtočniji oblik suđenja i oduševljeni smo što ćemo to moći i isporučiti širom cijelog Toura 2025. godine".

Sustav ELC Live prvi je puta testiran 2017. godine, a posljednjih je godina stavljen na raspolaganje turnirima, koji ga mogu dobrovoljno koristiti. U nešto širu primjenu ušao je tijekom pandemije. Dobavljač ove tehnologije neće biti samo jedan – ATP je već odobrio nekoliko sustava za korištenje na tvrdim podlogama i travi, a finalna testiranja tehnologije za zemljane terene su u tijeku.