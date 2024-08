Kućni videonadzor - Sigurniji dom pod budnim okom tehnologije

Videonadzor jedna je od brojnih grana na polju sigurnosti doma, ali ujedno je i, kažimo to tako, najkonkretnija, s obzirom na to da nas s udaljene lokacije doslovce vodi na lice mjesta, omogućavajući nam da vidimo i čujemo što se tamo događa. Možemo govoriti o pametnim alarmima, senzorima pokreta i kompleksnim sigurnosnim bravama koliko hoćemo; ništa vas neće umiriti poput pogleda uživo na vlastiti dom, odnosno one njegove dijelove koje ste odlučili staviti pod budno oko videonadzornih kamera.