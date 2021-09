Vojska smislila uređaj koji ima za cilj spriječiti ljude da govore

Mornarica SAD-a dobila je patent za uređaj koji ima cilj spriječiti ljude da govore, i to na način da im reproducira njihove vlastite riječi s malenim odmakom, remeteći im koncentraciju

Da ne pomislite kako u području tehnologije samo velike kompanije s vremena na vrijeme patentiraju bizarne izume, ovoga puta donosimo priču o nedavno otkrivenom patentu Ratne mornarice SAD-a. On je ishođen od Patentnog ureda još 2019. godine, ali je u javnost dospio tek nedavno. Patent opisuje ručni uređaj koji služi za ometanje komunikacija, no ne onih elektroničkih već stvarnih, ljudskih.

Patentirani akustični uređaj koji je Mornarica osmislila primao bi zvukove putem mikrofona, potom ih pojačavao te reproducirao natrag u dvije inačice. Prvo se odmah reproducira isti zvuk koji je zabilježen mikrofonom, a potom se, uz maleni vremenski odmak, isti zvuk reproducira ponovno. To stvara neobičan i ljudima neugodan efekt eha, što bi – barem tako piše u patentu – trebalo dovoljno poremetiti koncentraciju osobe koja govori da bi joj bilo vrlo teško nastaviti govoriti.

Vi govorite, on ponavlja

Pojačavanjem govora i puštanjem istoga s malenim odmakom kroz zvučnik u ovom uređaju bilo bi ciljano. Korištenjem usko usmjerenih mikrofona i zvučnika "ušutkati" bi se moglo samo osobu prema kojoj se uređaj usmjeri.

Da ideja "jammera" za ljudski govor nije nova, priznaju i u Mornarici, pa u patentu navode poveznicu na priloženi video, dostupan na YouTubeu od 2012. godine, koji opisuje sličan uređaj. O tome čemu bi ovakav "poništavač buke" za ljudski govor mogao služiti Mornarici, možemo tek nagađati. Možda bi njime pokušali omesti prosvjednike, vođe pobune ili slične nepoželjne subjekte.

Oni kažu da ovakva metoda ušutkavanja najbolje funkcionira ako je vremenski odmak reprodukcije tek djelić sekunde, oko jednog sloga pri normalnoj brzini govora. No, postoje i ljudi na koje on ne djeluje, a istraživanja su pokazala da efekt iritiranja ili remećenja koncentracije nije dovoljno konzistentan kako bi se tehnologiju isplatilo razvijati za širu primjenu. No, u Mornarici SAD-a ovaj patent svejedno svrstavaju među dostupna nesmrtonosna oružja, kao i "zvučni top" LRAD (Long-Range Acoustic Device) koji je u upotrebi na njihovim brodovima već godinama.