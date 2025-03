Sigurnosni propust Trumpove administracije u komunikaciji o vojnoj operaciji - zašto Signal?

Američki časopis The Atlantic, jedan je od najstarijih i najutjecajnijih medija na američkom tržištu, uspješno pliva protiv struje u eri digitalizacije. Osnovan davne 1857. godine kao The Atlantic Monthly u Bostonu, ovaj legendarni časopis danas broji više od milijun pretplatnika i bilježi profitabilnost - rijedak uspjeh u današnjoj turbulentnoj medijskoj industriji. U svojim počecima, The Atlantic je objavljivao radove književnih velikana poput Ralpha Walda Emersona i Henryja Wadswortha Longfellowa. Tijekom 20. stoljeća proširio je fokus na politička pitanja, objavljujući članke uglednih političara među kojima su i bivši američki predsjednici Theodore Roosevelt i Woodrow Wilson.

Zanimljivo je da je The Atlantic nedavno povećao broj tiskanih izdanja s 10 na 12 godišnje, što predstavlja neuobičajen potez u vrijeme kada većina medija smanjuje ili potpuno ukida tiskana izdanja. Časopis istovremeno uspješno održava snažnu digitalnu prisutnost kroz svoju web stranicu.

Vlasničku organizaciju vodi Laurene Powell Jobs

Od 2017. godine većinski vlasnik časopisa je Emerson Collective, organizacija koju vodi Laurene Powell Jobs, udovica osnivača Applea, dok David G. Bradley, koji je kupio časopis 1999. godine, zadržava manjinski udio. The Atlantic pozicioniran je kao lijevo-centrističko glasilo s naglaskom na liberalne i progresivne teme. Nedavno je pojačao svoj tim za praćenje političkih tema, pokazujući ambiciju da se natječe s medijskim divovima poput The Washington Posta i The New York Timesa. Kroz svoje 167-godišnje postojanje, The Atlantic je zadržao reputaciju pouzdanog izvora kvalitetnog novinarstva i analize, uspješno održavajući relevantnost i u digitalnom dobu.

Fleksibilne pretplatničke opcije

U skladu s trendovima digitalne transformacije medija, The Atlantic nudi nekoliko modela pretplate prilagođenih različitim potrebama čitatelja. Zainteresirani korisnici mogu birati između tri osnovna pretplatnička plana dostupna na službenoj web stranici časopisa.

Osnovni "Digital" paket uključuje neograničen pristup svim online sadržajima, mobilne aplikacije za iOS i Android, specijalizirane newslettere s ekskluzivnim informacijama iz redakcije, pozivnice za posebne događaje uživo te pristup digitalnoj biblioteci s audio člancima i posebnim izdanjima. Za ljubitelje tradicionalnog formata, "Print & Digital" opcija donosi sve pogodnosti digitalnog paketa uz dostavu 12 tiskanih brojeva godišnje na kućnu adresu. Najkompletniji "Premium" paket obuhvaća sve navedene pogodnosti uz dodatne privilegije poput surfanja bez oglasa, pristupa ekskluzivnim podcastima i mogućnosti darivanja digitalne pretplate prijateljima ili obitelji.

The Atlantic je nedavno implementirao sustav dinamičnog određivanja cijena, pri čemu pretplatničke cijene variraju između 60 i 100 američkih dolara godišnje.