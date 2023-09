Osvježeno kućno iskustvo uz Hrvatski Telekom: novi uređaji i veće brzine pristupa Internetu

HT je predstavio nove pakete fiksnih usluga, gdje se brzina Interneta povećava do najveće dostupne brzine. Uz to ide i WiFi6 tehnologija, kao i nova nadogradnja MAXtv-a

S novom ponudom Magenta 1 paketa u fiksnoj mreži Hrvatski Telekom napravio je važan iskorak u pružanju najboljega kućnog iskustva i to u sve četiri ključne komponente: brzina, sigurnost, tehnologija i sadržaj.

U novim paketima fiksnih usluga brzina Interneta povećava se do najveće dostupne brzine, omogućavajući istodobno spajanje dvostruko više uređaja u jednom domu uz najveću kvalitetu veze, a sve uz neograničen promet. Najmodernija WiFi6 tehnologija sada postaje još dostupnijom i njome se dodatno podiže standard bežičnog povezivanja, a s najboljom opremom na tržištu aktiviraju se i napredne mogućnosti za kućnu WiFi mrežu. Ovime se podiže i razina sigurnosti, stabilnosti i pokrivenosti mrežom u svakom dijelu doma. Također, s novim paketima svako kućanstvo dobiva novo MAXtv televizijsko iskustvo te se bitno unaprjeđuje MAXtv aplikacija, a u sklopu nadogradnje i modernizacije razvijene su i platforme za AndroidTV i AppleTV uređaje.

Maksimalna brzina svima

Hrvatski Telekom ima najveću optičku FTTH mrežu i gigabitnu tehnologiju, koja se gradi diljem Hrvatske, s planom pokrivanja više od milijun kućanstava. S novim fiksnim paketima koji su kreirani da izravno odgovaraju potrebama i preferencijama korisnika, svim korisnicima koji zasad nisu na optičkoj infrastrukturi ponuda brzina Interneta podiže se na maksimalnu moguću razinu dostupnu na njihovim lokacijama. Pritom je svima koji žele više od toga na raspolaganju fiksni pristup mobilnoj mreži temeljen na 5G tehnologiji (FWA) koji omogućava brzine do 200 Mbit/s diljem Hrvatske.

Kako bi uz veće brzine omogućili i najbolje iskustvo korištenja Interneta u svakom dijelu doma omogućit ćemo našim korisnicima najbolju dostupnu tehnologiju s WiFi extra mesh uređajima, koji omogućavaju znatno veću stabilnost signala u svakom dijelu doma, sigurno i bezbrižno povezivanje puno većeg broja najrazličitijih uređaja i dvostruko veće brzine pristupa Internetu nego dosad. Pritom je za veće kuće i stanove na raspolaganju WiFi extra uređaj koji je uključen u cijenu. Novi WiFi6 uređaji postaju standard u fiksnoj ponudi Hrvatskog Telekoma. Njima je trenutačno pokrivena trećina fiksne mreže HT-a diljem Hrvatske, dobivaju ih svi novi korisnici, a u tijeku je i zamjena dosadašnjih uređaja postojećim korisnicima.

Sigurnost u kućnim paketima

Tehnološka inovacija se događa i u samom operativnom sustavu na kojem nova oprema funkcionira pa će od sada HT, uz najbolje uređaje, imati i jedinstveni softver koji s njima upravlja na jednak način, što omogućuje brže praćenje tehnoloških trendova na tržištu uređaja, neovisno o proizvođaču. Time se također olakšava i uvođenje novih digitalnih funkcionalnosti poput Internetske sigurnosti prema svim korisnicima te je to razlog zašto je ovakva platforma zalog za buduće inovacije u HT-u.

Ivan Runje

Nova tehnologija je omogućila i veću sigurnost za kućno Internet okruženje pa Hrvatski Telekom u svim novim paketima, bez dodatne naknade, daje opciju internetske sigurnosti koja omogućuje da se preko Moj Telekom aplikacije vrlo jednostavno postave i mijenjaju željene postavke sigurnosti poput roditeljske zaštite ili ograničenja vremena na Internetu. Standard koji je omogućen novim WiFi6 uređajem i standardnom sigurnosnom nadogradnjom postavio je temelje za bržu implementaciju raznih budućih rješenja pametnog doma.

MAXtv za AndroidTV i AppleTV

Izbor zabavnog i sportskog sadržaja jedno je od obilježja MAXtv-a koji ima ekskluzivna prava za sve utakmice domaćega nogometnog prvenstva. To je ne samo najgledaniji sportski sadržaj, već gledanost MAXSport programa u izravnim prijenosima i na digitalnim platformama kontinuirano i višestruko raste u odnosu na prošlu sezonu. Sada se iskustvo gledanja televizije u novim paketima također podiže na novu, još višu razinu. Svi korisnici MAXtv-a do kraja godine dobit će potpuno novu redizajniranu aplikaciju koja će omogućiti još kvalitetnije iskustvo gledanja uz maksimalnu kvalitetu slike i brojne opcije personaliziranog upravljanja sadržajem. Na novim MAXtv platformama za AndroidTV i AppleTV uređaje, koje se sustavno nadograđuju, pune funkcionalnosti bit će dostupne do kraja godine.

"Hrvatski Telekom je lider u pogledu mreže, sadržaja, tehnologije te u konačnici korisničkog iskustva. I to ne kažemo mi već korisnici. Važan dio ove jednadžbe su i naša iz godine u godinu daleko najveća ulaganja na tržištu. Tako smo primjerice u prvih šest mjeseci već uložili više od 233 milijuna eura, što je dvostruko više nego u istom razdoblju lani, te smo već sada uložili više nego što drugi operatori planiraju u cijeloj godini. Ključ uspjeha je što stalnim inoviranjem, unaprjeđivanjem, poboljšanjem usluge i digitalnih alata i postavljanjem industrijskih standarda našim korisnicima dokazujemo zašto smo najbolji telekom i partner. Sve to se odražava i u percepciji našeg branda gdje nas po glavnim kriterijima – pouzdanost, pokrivenost mreže, brzina Interneta, digitalna rješenja, kvaliteta usluge, društvena odgovornost korisnici ocjenjuju kao brend broj 1. Naš posao jest graditi mreže, ali naša vizija je povezivati sve privatno i poslovno i to smo ugradili u poruku naše nove kampanje 'Povezuje nas više od mreže'", izjavila je Nataša Rapaić, članica Uprave za privatne korisnike.

Nataša Rapaić

"Ključ diferencijacije danas je korisničko iskustvo. Zato se pri osmišljavanju svakog proizvoda, bilo da se radi o najvećem izboru televizijskog sadržaja, najmodernijoj WiFi tehnologiji ili najnovijoj generaciji Internet sigurnosti vodimo time kakvu vrijednost stvaramo za korisnika i to nam je glavna metrika. Središnja točka u upravljanju kućnim iskustvom je Moj Telekom aplikacija koju u ovom trenutku koristi više od 700 tisuća aktivnih korisnika. Zadovoljstvo korisnika najveće je u povijesti HT-a, a najzadovoljniji su upravo digitalni korisnici i to nam je poticaj za razvoj novih funkcionalnosti koje će korisnicima olakšavati život", dodao je Ivan Runje, direktor Sektora upravljanja proizvodima.