Tele2 promijenio ime u Telemach Hrvatska

United Grupa preimenovala Tele2 u Telemach Hrvatska te istodobno najavljuje ulaganje do 230 milijuna eura u razvoj mobilne i fiksne optičke mreže

Tele2 od danas u Hrvatskoj posluje pod imenom Telemach Hrvatska, najavili su iz United Grupe, matične kompanije tog telekoma. Grupa sa sjedištem u Nizozemskoj ujedno planira uložiti do 230 milijuna eura u daljnju modernizaciju mobilne mreže za potpuno 5G iskustvo i izgradnju najsuvremenije optičke mreže, poručuju iz ove kompanije.

United Grupa kupila je Telemach Hrvatska u svibnju 2019. godine. Telemach Hrvatska nastavit će korisnicima nuditi proizvode i usluge pod brendom Tele2, a novi vizualni identitet predstavit će tijekom prve polovice 2021. godine.

Ulaganja u mobilne mreže i optiku

United Grupa tijekom sljedećih pet godina planira uložiti do 130 milijuna eura u mobilnu mrežu Telemacha Hrvatska. Investicije će biti usmjerene u proširenje pokrivenosti mrežom, cjelovito poboljšanje kvalitete mobilne usluge i uvođenje brze 5G mobilne mreže, s početkom u 2021. godini.

Uz investicije u mobilnu mrežu Telemacha Hrvatska, United Grupa uložit će do 100 milijuna eura u izgradnju optičke mreže koja će privatnim i poslovnim korisnicima omogućavati brzi širokopojasni Internet s brzinama koje će ići do do 10 gigabita.

"Tom investicijom Telemach Hrvatska uskoro će omogućiti najbolju kvalitetu mobilne mreže i nove mobilne usluge zajedno s najboljom fiksnom mrežom dostupnom u Hrvatskoj. Za naše postojeće i nove korisnike to znači da će na raspolaganju imati cjelovitu ponudu najnaprednijih usluga i proizvoda s najboljom kvalitetom i iskustvom korištenja ", rekao je Viktor Pavlinić, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska.

Usmjerenost na hrvatsko tržište

"Naše investicije pokazuju predanost United Grupe hrvatskom tržištu i daljnjem jačanju naše liderske pozicije u regiji", rekla je Victoriya Boklag, predsjednica Uprave United Grupe.

United Grupa ističe da će spomenute investicije, koje su jedno od najvećih stranih ulaganja u Hrvatskoj, omogućiti Telemachu Hrvatska dodatno jačanje već snažnog konkurentskog položaja na tržištu te privlačenje novih korisnika. Do kraja 2020. godine United Grupa imat će oko 10 milijuna korisnika i 11 tisuća zaposlenika u sedam država. Trenutačno u Hrvatskoj zapošljava oko 950 zaposlenika.