Best in Test Hrvatskom Telekomu potvrdio status najbolje mobilne mreže u Hrvatskoj

Neovisna analiza koju je proveo umlaut, nekadašnji P3, pokazala je kako HT ima najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj u promatranom razdoblju od siječnja do srpnja ove godine

Velika neovisna analiza koju je provela međunarodna tehnološka kompanija umlaut pokazala je kako Hrvatski Telekom ima najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj. Umlaut je do sada na hrvatskom tržištu bio poznat kao P3, organizacija koja dodjeljuje nagrade "Best in Test".

Detaljna analiza korisničkih mjernih podataka zasnovana je na 44,5 milijuna uzoraka koji su sakupljeni od 14,2 tisuće korisnika na 98,2 posto naseljenog područja Hrvatske, odnosno na 97,4 posto površine izgrađenog teritorija Hrvatske, pokrivenog mobilnom mrežom. Analiza je provedena u razdoblju od šest mjeseci, od siječnja do srpnja 2020. godine.

"Hrvatski Telekom usmjeren je korisnicima osigurati najbolju mobilnu mrežu i uslugu te smo ponosni na umlaut certifikat i činjenicu da nas stručnjaci i korisnici prepoznaju kao najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci društvo je postalo svjesno važnosti digitalne infrastrukture i stabilne i pouzdane mreže. Priznanja koja dobivamo i pozitivno korisničko iskustvo odraz su naše predanosti kontinuiranim ulaganjima, širenju i nadogradnji naše mobilne mreže i nećemo stati na ovome, već ćemo nastaviti dodatno poboljšavati našu infrastrukturu", izjavio je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma.

Hrvatski Telekom je u 2020. godini ponovno, drugu godinu zaredom, dobio i dvije Ookla nagrade – za najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj i za najbolju pokrivenost mobilnom mrežom, postižući znatno bolje rezultate u brzinama mobilnog preuzimanja i učitavanja od ostalih mobilnih operatera u Hrvatskoj.

Hrvatski Telekom kaže kako je spreman za 5G te provodi pripremne radove dok se čeka početak komercijalnog rada nakon dodjele potrebnog radiofrekvencijskog spektra.