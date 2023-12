Hrvatski Telekom najavio gašenje 3G mreže

Tijekom protekla tri desetljeća implementirano je ukupno pet, a do danas zadržano u radu čak četiri generacije mobilnih tehnologija. Postupnim gašenjem 3G mreže ubrzat će se prelazak na energetski učinkovitije i za korisnike kvalitetnije 4G i 5G tehnologije, najavljeno je iz Hrvatskog Telekoma.

Gašenje 3G tehnologije neće imati utjecaj na korištenje glasovnih i SMS usluga, dok će se podatkovne usluge nastaviti pružati putem 4G i 5G mreža. Projekt gašenja 3G mreže trebao bi biti dovršen početkom 2025. godine.

3G odlazi u povijest

ICT sektor odgovoran je danas za 2 do 3 posto globalnih CO 2 emisija te se predviđa da će do 2030. godine zbog rasta korištenja usluga iz oblaka i umjetne inteligencije dosegnuti udio od oko 7 posto. Zato je zamjena 3G s mrežama novije generacije, kao što su 4G i 5G, u skladu sa strategijom održivog poslovanja Hrvatskog Telekoma, jer je riječ o mrežama koje su značajno energetski učinkovitije. Prijelazom na 4G i 5G tehnologiju HT osnažuje održivu digitalnu transformaciju društva te istovremeno korisnicima osigurava još brže, naprednije i sigurnije usluge.

"Hrvatski Telekom svoju 3G mrežu planira postupno ugasiti što je u skladu s industrijskim trendovima te potvrđuje fokus na brže i naprednije mobilne tehnologije i usluge. Umirovljenje 3G tehnologije će nam omogućiti da frekvencijske resurse upotrijebimo za 4G i 5G tehnologije što će se reflektirati u boljoj usluzi za naše korisnike. Završetkom ovog procesa naša mreža će također smanjiti ugljični otisak po prenesenoj količini podataka s obzirom da je 4G tehnologija pet puta, a 5G tehnologija čak 15 puta energetski učinkovitija od 3G-a. Isti postupak provode već brojni svjetski i europski telekomi, koji supstituiraju 3G u korist naprednijih mreža koje omogućavaju veće brzine, manju latenciju, poboljšani kapacitet te su spremne podržati nove tehnologije. Dodatnim ulaganjima u unaprjeđenje 4G i 5G mreže otvorit ćemo mogućnosti za daljnje inovacije i poboljšanu povezanost, što će pozitivno utjecati i na društveni i gospodarski razvoj", izjavio je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO) Hrvatskog Telekoma.

2G ostaje za govorne i tekstualne usluge

Korisnici koji upotrebljavaju 2G ili 3G uređaje i nemaju mogućnost pristupa 4G i/ili 5G tehnologijama, mogu nastaviti s korištenjem svojih usluga putem 2G tehnologije, koju HT i dalje zadržava u radu, i koja omogućava neometano korištenje govornih i tekstualnih usluga, odnosno poziva i SMS poruka, te korištenje podatkovnog prometa sukladno mogućnostima. Korisnici koji žele bolje iskustvo mobilnog Interneta, svoj uređaj trebaju zamijeniti novim 4G i/ili 5G uređajem. Nadalje, svi korisnici koji koriste uređaje novije tehnologije i koji imaju mogućnost pristupa 4G i/ili 5G tehnologiji, a posjeduju SIM karticu starije tehnologije, svoju SIM karticu mogu bez naknade zamijeniti u bilo kojem trenutku na prodajnim mjestima Hrvatskog Telekoma.

Hrvatski Telekom će svoje korisnike redovito i pravovremeno informirati o načinu provedbe i dinamici postupka gašenja 3G tehnologije. Detaljnije informacije vezane uz odlazak 3G mreže u povijest kao i odgovore na najčešća pitanja korisnika moguće je pronaći ovdje.