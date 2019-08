OnePlus planira OnePlus TV predstaviti krajem rujna

Već je poznato kako kineska tvrtka OnePlus priprema vlastitu liniju pametnih televizora jednostavno nazvanu OnePlus TV. Stranica MySmartPrice otkriva datum predstavljanja OnePlus TV platforme.

To je između 25 i 30. rujna ove godine (spominje se i navodni točan datum 26. rujna), no to je zasad samo neprovjerena i neslužbena glasina pa OnePlus može i promijeniti sam datum predstavljanja.

Što se tiče samih značajki OnePlus televizora prema Bluetooth SIG dokumentima zasad je planirano njihovo predstavljanje u Kini, Indiji i na američkom tržištu (zasad nema potvrde za europsko tržište). Televizori bi trebali biti dostupni u barem četiri različite dijagonale, spominju se 43-inčni, 55-inčni, 65-inčni i 75-inčni modeli.

Mogući su modeli više kategorije opremljeni OLED panelima, dok su za druge modele namijenjeni LCD paneli.

Valja podsjetiti da je Pete Lau, glavni izvršni direktor OnePlusa, već ranije spomenuo kako OnePlus televizori donose potpuno novo iskustvo što se tiče pametnih televizora, s mogućnošću surfanja Internetom kao jednom od osnovnih funckija te integriranim glasovnim asistentom.