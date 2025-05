Philips MLED910 udonosi Mini LED i Quantum Dot tehnologije uz 144 Hz

Pomalo zbunjujuće ime podsjeća na OLED 910, no ovdje se radi o televizoru koji ima mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot tehnologiju te donosi 144 Hz refresh rate

SPECIFIKACIJE – Philips 65MLED910/12 Ekran 65 mini LED / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (VRR 144 Hz) HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor P5 Perfect Picture Engine Softver Titan OS

Kako je najavljeno početkom godine kad je TP Vision, vlasnik Philips brenda, najavio lineup televizora za ovu godinu, u svibnju se očekuje dolazak novih modela pod Philips zastavom. Radi se o seriji koja kombinira mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot tehnologiju. Tu kombinaciju vidjeli smo kod gotovo svih drugih poznatih konkurenata, a i Philipsu je ovo već treća generacija, pri čemu smo već predstavili prethodnika krajem prošle godine. Ovog puta se proizvođač malo zaigrao s imenovanjem mini LED serije i ovaj televizor ima ime MLED910 što neodoljivo podsjeća na sličan OLED 910 model. Televizor dolazi u četiri veličine i to od 55, 65, 75 i 85 inča.

U dizajnu televizor ima vrlo tanke rubove oko panela, a stoji na dva para metalnih nožica

Što se tiče samog dizajna, s prednje strane prate se moderni, prije par godina ustanovljeni, trendovi koji diktiraju vrlo tanak i u ovom slučaju metalan rub oko panela. I ukupna debljina televizora uklapa se u moderni minimalizam. Philips MLED910 stoji na dva para nožica smještenih na rubovima ekrana. Dojam visoke klase u dizajnu podiže dodatno nezaobilazna Ambilight tehnologija koja više od desetljeća prati Philips televizore. U ovom slučaju radi se o trostranom Ambilightu, a podsjetimo kratko da se tu radi o LED rasvjeti sa stražnje strane koja na zid iza televizora projicira moguće različite efekte, pri čemu je jedan od najzanimljivijih praćenje bojama sadržaja na ekranu.

Mini LED pozadinsko osvjetljenje omogućuje napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem i visoku svjetlinu ekrana

Glavni igrač u novoj Philips seriji je mini LED pozadinsko osvjetljenje koje omogućuje Micro Dimming Premium upravljanje pozadinskim osvjetljenjem. Osim toga, MLED910 dolazi s Quantum Dot slojem, poznatom tehnologijom koja obogaćuje prikaz boja. Kao i kod ostalih mini LED, Quantum Dot modela, ovaj Philips ima izraženu svjetlinu koja se penje do 1000 cd/m2. Osim toga podržani su svi poznati HDR standardi uključujući i Dolby Vision. Puno je pažnje posvećeno i igračima pa televizor ima promjenjivu stopu osvježavanja od 144 Hz uz podršku za AMD FreeSync Premium i kompatibilnost s Nvidia G-Syncom. I igrači konzola moći će dobiti 4K/120 Hz i podržani su ALLM i Auto Game opcije. Kao i prethodnih godina, za procesiranje slike prisutan je novi P5 Perfect Picture procesor.

Za zvuk se na 55 i 65 inčnim modelima brine sustav od četiri zvučnika izlazne snage 40 W, dok veći modeli dolaze s jačim sustavom i dodatnim subwooferom straga. Philips je ponudio četiri HDMI ulaza i dva USB-a, dok se za mrežne mogućnosti brine Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2. Te će mogućnosti najviše doći do izražaja kod pametnog sučelja, a u ovom slučaju televizor dolazi s Titan OS-om. Radi se o Philipsovom vlastitom sustavu koje nije na razini Google TV ili sustava koje ima LG i Samsung, ali ćete pronaći sve važne video streaming servise. Ovaj televizor pojavio se na domaćim stranicama proizvođača, no ne i na policama domaćih trgovina. Još nije poznata cijena, no radi se o modelu više srednje klase, pa bi mogli očekivati oko 1000 eura za veličinu od 65''