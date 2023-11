Philips The One 8818 serija LED TV s fokusom na gaming može se naći za 1000 eura u veličini od 65''

Philips je za nove klasične LED modele s direct LED rasvjetom, bogatim setom opcija i opremljenosti smislio ime The One, a oslanja se na široku HDR podršku, gaming opcije, Ambilight i cijenu

SPECIFIKACIJE – Philips The One 65PUS8818 Ekran 65 LED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HLG, HDR10+, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0 Procesor P5 Picture Engine Softver Google TV

U svijetu OLED, mini LED i QLED konkurencije Philips je svoj klasični LED televizor s direct LED rasvjetom nazvao The One i tako naglasio da je poseban te da ova tehnologija i dalje ima što za ponuditi. Model The One 8818 ima naglasak na gaming i jedan je od dvije dostupne serije. Glavne mogućnosti 8818 uključuju tradicionalni Philipsov dodatak u vidu Ambilighta, 120 Hz osvježavanje zaslona, micro dimming tehnologija te Google TV pametnog sučelja. Kako je namjena, barem ona marketinška usmjerena prema gamerima, tu je i široka podrška za aktualne tehnologije u tom dijelu.

Dizajnom pomalo podsjeća na predimenzionirani monitor ponajviše zbog stalka koji ima široku bazu boje antracita iz koje se uzdiže stalak. Rubovi televizora u istom su tonu, izrađeni su od plastike, pri čemu je donja strana nešto deblja i ima logo proizvođača te ispupčenje u koje se smjestio IR senzor. Očekivano minimalistički pristup uz otmjeno sivkastu estetiku lako će se uklopiti u prostor.

Vrlo tanki rubovi oko ekrana i minimalistički pristup dominira dizajnom modela klasičnog LED televizora s direct LED osvjetljenjem, bogatim HDR i gaming opcijama

The One je viša klasa Philipsovih klasičnih LED televizora koji imaju direct LED pozadinsko osvjetljenje i na to naslonjenu tehnologiju micro dimming pro koji omogućuje napredno upravljanje lokalnim zatamnjenjem. Radi se o 10-bitnom IPS panelu koji zahvaljujući boljem upravljanju zatamnjena postiže relativno visok kontrast od 4000:1 za ovu tehnologiju, a s preko 500 cd/m2 također će ponuditi dovoljno svjetline za dobar prikaz HDR sadržaja. Kada smo kod toga, podržani su Dolby Vision, HLG i HDR 10+. Televizor pokriva 90% DCI-P3 spektra te ima 120 Hz osvježavanje ekrana. Za procesiranje slike, upscale i ostale modove rada brine se već sedma generacija P5 Perfect Picture Enginea koja nudi nekoliko gotovih profila slike kao što su igre, film, eco i slični.

Jedan od jakih aduta Philips televizora je Ambilight, odnosno LED osvjetljenje sa zadnje strane televizora koje nadograđuje ugođaj i proširuje vizualno sliku na stražnji zid jer može pratiti ono što se prikazuje, ali ima i druge modove rada kao što je prilagodba boji zida, način rada za igre ili glazbu te opcija za buđenje.

Klasični Philips daljinac s prečacima za streaming servise i mnoštvom drugih tipki, ali i mikrofonom za glasovno upravljanje

Budući da se radi o modelu brandiranom za gaming, televizor očekivano podržava ALLM (auto low latency), VRR (variable refresh mode), Dolby Vision Game i AMD Free Sync Premium. U prijevodu to znači da ćete moći priključiti konzole nove generacije ili računao i uživati u HDR slici uz 120 FPS-a. Nažalost, dva od četiri HDMI priključka su verzije 2.1, a jedan od njih je ujedno i eARC za povezivanje soundbara, pa će teško biti spojiti dvije konzole ili konzolu i računalo ako planirate nadograditi zvuk televizora. Inače za zvuk se brine sustav od četiri zvučnika izlazne snage 40 W, a podržani su Dolby Digital i DTS:X. Inače, Philipsova The One serija podržava DTS Play-Fi koji omogućuje bežično povezivanje i sinkronizirani rad zvučnika od televizora s kompatibilnim vanjskim zvučnicima.

Što se tiče sučelja, osim četiri HDMI-a tu su još dva USB priključka, optički audio izlaz, Ethranet, CI+ te izlaz za slušalice. Od mrežnih mogućnosti, tu je podrška za Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.0, pa će rijetki biti nezadovoljni ukupnim opcijama povezivanja s The One serijom.

Google TV je ponajbolje je pametno sučelje, a ističe se brojnošću dostupnih aplikacija

Philips 65PUS8818 pokreće Google TV pametno sučelje koje se ističe velikim brojem aplikacija na Play trgovini, te svim relevantnim streaming servisima kao što su Netflix, Apple TV, Prime Video, Disney+, ali i cloud uslugom za igranje Geforce Now. Moguće je upravljanje glasom preko ugrađenog Google pomoćnika, a televizor radi i s Alexom te ima ugrađeni Chromecast. Daljinski upravljač je klasični Philipsov kakav gledamo već nekoliko generacija i osim ugrađenog mikrofona, prečaca za streaming servise ima i dosta tipki.

Trenutačno se ovaj model u 65'' veličini može na našem tržištu naći za oko 1050 eura što je za bogato opremljeni model ove veličine atraktivna cijena.