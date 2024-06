Samsung Neo QLED QN95D je najjači mini LED model s Quantum Dot tehnologijom za 2024.

SPECIFIKACIJE – Samsung NEO 65QN95D Ekran 65 mini LED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Procesor Neural Quantum Processor AI 4K Gen 2 Softver Tizen Smart TV

Budući da se Samsung oslanja na više tehnologija prikaza, postoji i više serija koje se mogu podičiti nazivom flagship. Kod OLED televizora to je Samsung S95D, dok je ovogodišnji najbolji mini LED model Samsung Neo QN95D. Kao i OLED konkurent, radi se o modelu s bogatom opremom, kvalitetnom izradom i naprednim specifikacijama. Direktan je to nasljednik prošlogeneracijskog modela QN95C i dolazi s nešto boljom opremom od kod nas već predstavljenog QN90D.

Infinity One dizajn podrazumijeva i vrlo tanke metalne rubove oko panela

Kao i prethodnik, novi Neo QLED top model dolazi s tzv. Infinity One dizajnom koji označuje ekstremno tanke rubove oko panela, ujednačen tanak profil i općenito premium osjećaj. Centralna metalna baza komplementarna je s tankim metalnim rubom oko ekrana i vizualni dojam prati moderne standarde, a uz to omogućuje smještanje i na manje ormare za televizor. Za razliku od OLED flagshipa, ova serija ne dolazi s One Connect Boxom, pa se svi kablovi uključuju direktno u televizor.

Mini LED i Quantum Dot tehnologije omogućuju visok kontrast i svjetlinu, te posljedično kvalitetan prikaz HDR-a uz napredno upravljanje pozadinskim osvjetljenjem

Glavna prednost kod ovog VA panela je pozadinska tehnologija mini LED osvjetljenja koja omogućuje ogroman broj zona za upravljanje lokalnim zatamnjenjem. Upravo na taj način pokušava se smanjiti zaostatak za OLED panelima koji mogu uključiti i isključiti svaki pojedinačni piksel. I dok to Samsung NEO QN95D ne može, sa svojih 1344 zone lokalnog zatamnjenja i naprednim procesorom koji time upravlja drastično se poboljšava kontrast. Tu tehnologiju Samsung zove Quantum Matrix.

Uz mini LED i Quantum Dot dodatak, ovaj televizor ima i jednu bitnu komparativnu prednost u odnosu na OLED-e, a to je viša svjetlina, čak i u odnosu na napredne QD-OLED panele koje Samsung nudi u svojim top modelima. Visok kontrast i visoka svjetlina idealna su kombinacija za prikaz HDR sadržaja, a QN95D podržava HDR 10+, HDR 10 i HLG, dok je i u ovoj seriji izostala podrška za Dolby Vision. Televizor inače dolazi s najjačim Samsung procesorom koji ima dvadeset odvojenih neuralnih mreža koje putem umjetne inteligencije omogućuju bolji upscale slike na 4k rezoluciju, a ima čak i tehnologiju koja pokušava od SDR sadržaja stvoriti HDR.

Samsung QN95D ima vrlo tanak i ujednačen profil

Ovaj model je napredan i na području gaminga, pa osim visoke stope osvježavanja ekrana od 144 Hz i podrške za VRR i ALLM što će razveseliti igrače konzola, sva četiri HDMI porta su verzije 2.1 što znači da se nećete morati brinuti oko spajanja više konzola, računala ili soundbarova. Za PC igrače podržan je i AMD FreeSync Premium Pro, pa će se moći ostvariti visok framerate bez trganja slike u više scenarija. Inače, Samsung ima i AI Auto Game Mode koji podešava automatski postavke prema žanru ako igrate na konzolama.

Osim četiri HDMI porta, televizor ima dva UBS-a, Ethernet, optički audio ulaz, dok kod mrežnih mogućnosti posjeduje podršku za Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2. I dok kod HDR sadržaja nema podrške za Dolby Vision, u zvučnom segmentu televizor podržava Dolby Atmos. QN95D inače dolazi s 4.2.2 sustavom izlazne snage 70 W i već poznatim tehnologijama Q-Symphony koja omogućuje povezivanje i zajednički rad sa soundbarom te OTS+ koja stvara virtualni surround zvuk prateći zvukom događaje na ekranu. I ova serija oslanja se na Tizen OS pametno sučelje koje je među najboljima na tržištu po dizajnu i broju aplikacija. Podržane su sve relevantne streaming aplikacije i glasovno upravljanje. Televizor dolazi s manjim daljinskim upravljačem koji ima navigacijski krug, prečace za streaming servise i glasovno upravljanje. Ovaj model u veličini od 65 inča na našem tržištu košta 2999 eura.