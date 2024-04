Samsung QN90D pri vrhu je 4K mini LED ponude iz Samsunga za 2024. godinu

SPECIFIKACIJE – Samsung NEO 65QN90D Ekran 65 mini LED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Blue tooth 5.2 Procesor Neural Quantum Processor AI 4K Gen 2 Softver Tizen Smart TV

Niz godina Samsung je ignorirao OLED tehnologiju i igrao na kartu svojih QLED modela koji su bili nadogradnja klasičnih LED televizora. Uvođenjem mini LED pozadinskog osvjetljenja u prošlim generacijama Samsung je dodatno poboljšao performanse ovih modela. Samsung QN90D nasljednik je prošlogodišnjeg modela QN90C i dijeli s njim niz karakteristika kako vizualno tako i mogućnostima. Iznad ove serije nalaze se najjači modeli QN95D. Novi Samsung QN90C stižu u velikom rasponu dijagonala od 43 sve do gigantskog 98 inčnog modela.

I dok je Samsung u samom vrhu ponude kao što je to nedavno predstavljeni S95D OLED model zadržao One Connect Box, na ovoj stepenici do vrha proizvođač je ponudio klasičan smještaj priključaka sa stražnje strane, no oni su uredno uvučeni i ne kvare ravninu stražnje strane, a ispod samih sučelja nalaze se i kanalice za bolje upravljanjem kablovima. Televizor s prednje strane ima ekstremno tanke rubove oko ekrana i metalni sivi obrub koji se dobro slaže s ne pretjerano velikim centralnim metalnim sivim stalkom. Kao i drugi high-end modeli iz Samsunga, QN90D je moguće s posebnim stalkom pričvrstiti na zid da nema međuprostora i takvo stapanje sa zidom trend je kojeg slijedi i LG sa svojim top modelima poput G4 OLED serije.

Dizajn se nije previše mijenjao u odnosu na prošlu generaciju, pa i dalje vladaju minimalni rubovi oko svijetlog panela s mini LED pozadinskim osvjetljenjem

Mini LED pozadinsko osvjetljenje omogućuje puno bolje upravljanje slikom nego klasični LED modeli. Iako se i dalje ne može mjeriti s OLED tehnologijom kod koje se svaki piksel može upaliti i ugasiti individualno, ova tehnologija donosi veliki broj lampica. Samsung njima upravlja Quantum Matrix tehnologijom koja na napredan način upravlja lokalnim zatamnjenjem i donosi značajno viši kontrast u odnosu na ostale LED modele te izniman prikaz crne. Osim crne i visoke razine detalja, snaga ove tehnologije je i visoka svjetlina koja u HDR prikazu prelazi 1000 cd/m2. Inače, Samsung i dalje nema podršku za Dolby Vision, ali su stoga podržani HDR 10+, HDR 10 i HLG standardi HDR prikaza. Za višu svjetlinu i bolji prikaz boja tu je i dalje Quantum Dot sloj. Od dodatnih opcija koje podržava NQ4 AAI procesor druge generacije je poboljšani upscale, Auto HDR Remastering koji od SDR sadržaja stvara HDR, Real Depth Enhancer, prilagođavanje slike svjetlosnim ambijetalnim uvjetima i Motion Rate 200 za bolji prikaz akcijskih scena.

Televizor je pogodan i za gaming publiku budući da ima brz odziv i podršku za promjenjivu stopu osvježavanja ekrana. Pored nativnih 120 Hz, u VRR načinu je moguće dobiti 144 Hz refresh ratea, a podržani su AMD FreeSync te za konzolaše VRR i ALLM (Auto Low Latency Mode). Osim toga, pametno sučelje nudi Game Mode koji omogućuje brzi pregled osvježavanja ekrana, broja FPS-a i uključivanje opcija poput virtualnog nišana u igrama.

Ujednačeno tanak profil omogućuje postavljanje na zid bez razmaka u slučaju da vam ne odgovara centralni metalni stalak

Sva četiri HDMI sučelja su verzije 2.1, pa su mogućnosti spajanja raznolike i bez problema po potrebi možete spojiti PlayStation 5, računalo i soundbar preko eARC-a.

Kao i ostatak Samsung modela, televizor dolazi s Tizen pametnim sučeljem koje podržava sve najpopularnije streaming servise i među najboljim je uz Google TV i webOS od LG-a. Samsung QN90D dolazi s Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 standardom, podržava Apple AirPlay i druge streaming opcije. Daljinski upravljač je minimalistički što može biti ograničavajuće u slučaju traženja postavki u sustavu. Umjesto baterija ima solarne ćelije, a od dediciranih tipki ističu se one za ključne streaming servise. Prethodnik ovog modela QN90C za ovu veličinu od 65'' ima cijenu od 1499 eura na stranicama domaćeg Samsunga, a početna cijena će biti nešto viša za QN90D kada na naše tržište stigne novi model.