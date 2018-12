Samsung za 2019. najavio novu generaciju The Frame i Serif televizora

Samsung je najavio kako će tijekom CES 2019 sajam predstaviti novu generaciju televizora iz linija The Frame i Serif TV. Novi modeli bit će tehnološki napredniji u odnosu na prethodnu generaciju i moći će se nabaviti u više, dimenzijama različitih modela.

Samsung ove televizore opisuje kao idealne za one korisnike koji svoje dnevne sobe ne žele graditi tako da im televizor bude njihov najvažniji dio. Zahvaljujući televizorima iz navedenih linija lakše je postići privid kako unutar sobe uopće nema televizora, već samo slike i namještaj. Isto tako kada se korisnik poželi konzumirati multimedijalni sadržaj, vrlo brzo do njega može i doći.

Naime, The Frame televizori nove generacije stići će s ugrađenom podrškom za Bixby (Samsungov virtualni asistent) što će omogućiti korisnicima da televizorom i multimedijalnim sadržajima upravljaju na moderniji način - putem glasa. Korisnici koji se tijekom 2019. godine odluče nabaviti Samsungov televizor iz linije The Frame 2019 moći će ga u trenutcima neaktivnog korištenja putem The Frame Art moda koristiti za prikaz više od 1.000 umjetničkih dijela iz najpoznatijih muzeja i galerija svijeta. Za to će biti potrebno ugovoriti i pretplatu na ovu uslugu koja će mjesečno stajati 4,99 USD.

Za televizore iz obje linije Samsung navodi kako će biti opremljeni novim QLED zaslonima koji se odlikuju dubljim kontrastima, dubljim i tamnijim crnim bojama. Također najavljena je i podrška za Samsungovu Quantum dot tehnologiju. Što se dijagonala zaslona tiče, The Frame linija moći će se nabaviti sa zaslonima dijagonale 43, 49, 55 i 65 inča. Broj 49 je podebljan iz razloga što on do sada nije postojao, već će svoju premijeru doživjeti 2019. godine.

Serif TV linija iduće godine također dobiva nove dimenzije zaslona – od 43, 49 i 55 inča. Dosadašnji 40-inčni model koji je ujedno bio i jedini se ukida. Televizori iz linije Sherif TV dizajnom više nalikuju na namještaj negoli na klasični televizor. Naime, s gornje strane kućišta Samsung je čak i ugradio policu koju korisnik može koristiti za odlaganje laganijih stvari, poput okvira s fotografijama i sl.

Pomoću Ambient moda Serif TV kada se ne koristi kao klasični televizor može u „isključenom“ stanju prikazivati vijesti, vremensku prognozu i sličan sadržaj. Samsung ej za ovu liniju najavio i promjenu oko lokacija prodaje. Naime, do sada je televizore iz ove linije bilo moguće kupiti samo u trgovinama s namještajem, a od iduće godine bit će dio ponude i standardnih trgovina s potrošačkom elektronikom.

Inače, Serif TV razvijen je u suradnji s braćom Ronanom i Ervanom Bouroullecom iz Pariza, dva najpoznatija industrijska dizajnera u svijetu koji se bave dizajniranjem namještaja. Serif TV osvojio je prestižnu nagradu iF Design Award 2016., Wallpaper Design Award 2016. u Velikoj Britaniji i Good Design Award 2016. u Japanu, što ga čini prvim Samsung televizorom koji je osvojio ove prestižna priznanja.

Detaljne informacije i specifikacije o novim televizorima iz linija The Frame i Serif Tv saznat ćemo početkom siječnja na sajmu CES 2019 (od 8. do 12. siječnja 2019.)