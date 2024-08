EISA Awards 2024-2025 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu

Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade održano je tijekom lipnja i srpnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e, bio i jedini predstavnik Hrvatske na tom žiriranju, sada već jedanaestu godinu zaredom. Predstavnik Buga rukovodio je glasanjem u kategoriji Mobile Devices, s obzirom na to da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja.

Na odabiru laureata radilo je šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, s obzirom na to da je uvjet za davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.

U nastavku se tako možete detaljno upoznati s pobjednicima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama. EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju, kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web-stranici: www.eisa.eu.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA SMARTPHONE 2024-2025

HONOR 200 Pro

HONOR 200 Pro se ističe kao najbolji telefon zahvaljujući svojoj izvanrednoj kameri, impresivnim performansama i predivnom finišu. Posjeduje tri kamere od kojih glavna ima senzor od 50 megapiksela, kao i zum kamera, dok širokokutna kamera raspolaže senzorom od 12 megapiksela omogućavajući fotografiranje zadivljujućih kadrova u različitim okolnostima. U portretnom načinu izrađuje fotografije profesionalne razine s impresivnim bokeh-efektom. Pored kamera, HONOR 200 Pro ima i profinjen dizajn s otpornošću na prskanje vode, živopisan OLED ekran od 6,78 inča sa osvježavanjem od 120 Hz, snažnim Snapdragon 8s Gen 3 čipsetom i robusnom baterijom od 5.200 mAh koja podržava brzo punjenje od 100 W, čineći tako ovaj telefon glavnim konkurentom na tržištu.

EISA CREATOR SMARTPHONE 2024-2025

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI je ultimativni telefon za kreatore sadržaja, zahvaljujući impresivnim mogućnostima snimanja videa i „Exmor T for mobile“ senzorom. Za fotografe entuzijaste na raspolaganju su tri kamere – glavna kamera je s objektivima od 16 i 24 milimetara, dodatna je s 48 milimetarskim objektivom, a tu je i telefoto kamera s optičkim zumom od 85 do 170 milimetara i mogućnošću snimanja makro fotografija. Sve leće su opremljena ZEISS optikom i tehnologijom praćenja očiju. Uređaj podržava 4K HDR video snimke do 120 fpsa, omogućavajući kinematografsku kvalitetu i zapanjujuće rezultate. Dodatno, ima OLED ekran od 6,5 inča s osvježavanjem od 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 3 procesor i bateriju od 5.000 mAh koja omogućava korištenje telefona do dva dana uz upotrebu svih multimedijalnih mogućnosti koje zamislite.

EISA AI SMARTPHONE 2024-2025

OPPO Reno12 Pro

S naprednim AI mogućnostima, OPPO Reno12 Pro se ističe u mnogim aspektima. AI Eraser 2.0 uspješno briše neželjene objekte sa fotografije, tako stvarajući čistije i profesionalnije fotografije, dok AI Clear Face poboljšava grupne fotografije povećavajući jasnost i smanjujući izobličenja, čineći da se svako lice istakne. AI LinkBoost omogućava neprekidnu vezu u težim uvjetima snimanja, poboljšavajući online iskustvo. Dodatno, uređaj posjeduje AMOLED ekran dijagonale 6,7 inča, snažni MediaTek Dimensity 7300-Energy procesor, kao i bateriju od 5.000 mAh s brzim punjenjem čineći ovaj telefon zaokruženim uređajem bilo za obične korisnike, bilo za AI entuzijaste.

EISA SMARTWATCH 2024-2025

Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Huawei Watch 4 Pro Space Edition se ističe kao najbolji pametni sat sa svojim unikatnim dvobojnim nano-kristal keramičkim okvirom, koji ne samo da poboljšava estetiku, već nudi superiornu dugotrajnost čineći ga dva puta otpornijim na ogrebotine, zahvaljujući karbonskom premazu. Kao nadogradnja običnog Watch 4 Pro, ovaj Space Edition model posjeduje sivu narukvicu od titana, time dodatno pojačavajući osjećaj elegancije i robusnosti. Njegove vrhunske karakteristike čine LTPO AMOLED ekran dijagonale 1,5 inč, podršku za eSIM, vodootpornost do 5 ATM, čineći ovaj pametni sat vrhunskim izborom i u smislu stila i u smislu funkcionalnosti.

EISA SMART RING 2024-2025

Oura Ring

Sa svojim naprednim karakteristikama i robusnim hardverom, pametni prsten se ističe kao inovativna kategorija proizvoda. Oura Ring je napravljen od izdržljivog titana s PVD premazom, ima malu masu i otporan je na vodu do dubina od 100 metara. Posjeduje 15 senzora, uključujući zelenu, crvenu i infracrvenu LED-icu koje prate otkucaje srca, temperaturu i SpO2 nivoe. Korisnik će imati detaljne izvještaje o svom zdravlju koji će sadržati analizu spavanja, praćenje aktivnosti i monitoring stresa. Dodatno, njegova baterija omogućava praćenje zdravstvenih parametara do 7 dana, čineći ovaj pametni prsten nezamjenljivim alatom za wellness entuzijaste.

EISA PORTABLE PROJECTOR 2024-2025

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

XGIMI MoGo 3 Pro

Bilo da ste kući ili u pokretu, ovaj mali prenosivi projektor kompanije XGIMI omogućava zabavu na velikim dimenzijama bez muke. Sa svojim cilindričnim oblikom, lako možete okretati MoGo 3 Pro na svojoj bazi kako bi prikazao Full HD HDR sliku na bilo kojoj podlozi – od poda do plafona, bilo ravno ili pod kutom. Slika je automatski poravnata zahvaljujući ISA 2.0 tehnologiji kompanije XGIMI. Projektor se koristi i kao zvučnik koji je usmjeren u svih 360 stepeni, a dizajnirane je od strane harman/kardona. MoGo 3 Pro se također može koristiti i tako Bluetooth zvučnik, ili kao diskretna ambijentalna rasvjeta s različitim bojama i efektima. Što se tiče video materijala, Google TV je ugrađen za brzi pristup streaming-servisima i aplikacijama, dok mikro HDMI ulaz omogućuje povezivanje igračkih konzola i disk-playera. MoGo 3 Pro će vas zabaviti gdje god da se nalazite.

EISA COMPACT DAC 2024-2025

(kombinirano s kategorijom HI-FI)

iFi Audio GO Bar Kensei

Objedinjujući USB DAC i pojačalo za slušalice u kompaktnom džepnom dizajnu, GO Bar Kensei prilagođen je za audiofile u pokretu. Koristeći USB-C port i za napajanje i za prijenos glazbenih datoteka visoke razlučivosti, iFi-jev zapanjujući prenosivi uređaj isporučuje natprosječne performanse za slušalice, bilo da su u pitanju bubice ili konvencionalni over-ear modeli - preko 3,5-milimetarskog i 4,4-milimetarskog izlaza. Ključ je u GO Bar-ovom hardverskom inženjeringu visoke kvalitete i integraciji JVC Kenwoodove K2HD obrade, koja oživljava digitalne zapise na prirodan način. Izbor filtera i analognih ekvilizatora dostupan je za dodatno fino podešavanje zvuka, a sve je prikazano preko indikatora na pametno dizajniranom kućištu od brušenog aluminija.

EISA PORTABLE LOUDSPEAKER 2024-2025

(kombinirano s kategorijom HI-FI)

Morel Biggie

Uz razigrano ime i širok izbor finiša u boji, Morel Biggie je zabavan bežični zvučnik. Iako malog kućišta i lako prenosiv, zahvaljujući kožnoj ručki za nošenje i ugrađenoj punjivoj bateriji, njegova dvosistemska topologija - visokotonac od 25 milimetara i niskotonac od 100 milimetara, svaki sa svojim pojačalom - isporučuje veliki i snažan zvuk. Korisne mogućnosti uključuju TWS (True Wireless Stereo) za uparivanje dva Biggija u diskretan dvokanalni sistem, brzo punjenje preko USB-C veze i podršku za Bluetooth Auracast. Dizajn također impresionira, jer Biggijeve osvjetljene komande olakšavaju podešavanje i drže vas u toku sa statusom baterije.

KATEGORIJA HI-FI

EISA AV FURNITURE 2024-2025

Blok Stax 2G

EISA BEST VALUE STREAMING AMPLIFIER 2024-2025

WiiM Amp

EISA BEST VALUE WIRELESS BOOKSHELF LOUDSPEAKERS 2024-2025

PSB Alpha iQ

EISA COMPACT STREAMING AMPLIFIER 2024-2025

Marantz MODEL M1

EISA ENTHUSIASTS AMPLIFIER 2024-2025

Musical Fidelity A1

EISA FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2024-2025

Monitor Audio Gold Series 300 6G

EISA HEADPHONE AMPLIFIER 2024-2025

iFi Audio iDSD Diablo 2

EISA HIGH-END HEADPHONES 2024-2025

Austrian Audio The Composer

EISA HIGH-END LOUDSPEAKERS 2024-2025

Wilson Audio The WATT/Puppy

EISA INTEGRATED AMPLIFIER 2024-2025

HiFi Rose RA280

EISA LOUDSPEAKER SERIES 2024-2025

Bowers & Wilkins 700 S3 Signature

EISA PREMIUM ALL-IN-ONE SOLUTION 2024-2025

T+A R 2500 R

EISA PREMIUM LOUDSPEAKERS 2024-2025

SVS Ultra Evolution Pinnacle

EISA PREMIUM SOUNDBAR 2024-2025

CANVAS HiFi, CANVAS

EISA PREMIUM STREAMING AMPLIFIER 2024-2025

Hegel H400

EISA PREMIUM WIRELESS BOOKSHELF LOUDSPEAKERS 2024-2025

Triangle Capella

EISA PREMIUM WIRELESS HEADPHONES 2024-2025

DALI IO-12

EISA PREMIUM WIRELESS LOUDSPEAKER 2024-2025

Meridian Ellipse

EISA STREAMER 2024-2025

Eversolo DMP-A8

EISA STREAMING AMPLIFIER 2024-2025

Rotel RAS-5000

EISA STREAMING PREAMPLIFIER 2024-2025

NAD Masters M66

EISA TURNTABLE 2024-2025

Pro-Ject XA B

KATEGORIJA HT AUDIO

EISA AV RECEIVER 2024-2025

Marantz CINEMA 30

EISA HOME THEATRE LOUDSPEAKER SERIES 2024-2025

SVS Ultra Evolution

EISA HOME THEATRE PROCESSOR 2024-2025

Primare SP25 Prisma

EISA HOME THEATRE SOUNDBAR 2024-2025

Samsung HW-Q990D

EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2024-2025

Perlisten R18s

EISA COMPACT SOUNDBAR 2024-2025

Sennheiser Ambeo Mini

KATEGORIJA HOME THEATRE & VIDEO

EISA BEST BUY MINI LED TV 2024-2025

Ηisense 65U7NQ

EISA BEST BUY OLED TV 2024-2025

Philips 55OLED809

EISA BEST BUY UST PROJECTOR 2024-2025

Hisense PL2

EISA BEST FAMILY TV 2024-2025

Philips 65PML9009

EISA BEST HOME THEATRE OLED TV 2024-2025

Philips 65OLED+959

EISA FAMILY PROJECTOR 2024-2025

Hisense C1

EISA GAMING TV 2024-2025

TCL 55C765

EISA GIANT TV 2024-2025

Ηisense 100E7NQ Pro

EISA HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025

TCL 75C855

EISA PREMIUM MINI LED TV 2024-2025

Hisense 65U8NQ

EISA PREMIUM OLED TV 2024-2025

Samsung 65S95D

EISA STATEMENT TV 2024-2025

TCL 115X955 MAX

EISA UST PROJECTOR 2024-2025

XGIMI AURA 2

KATEGORIJA PHOTO

EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2024-2025

Nikon Z6III

EISA APS-C CAMERA 2024-2025

Sony Alpha 6700

EISA BEST BUY TELEZOOM LENS 2024-2025

TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2

EISA BEST BUY WIDE ANGLE ZOOM LENS 2024-2025

TAMRON 17-50mm F4 Di III VXD

EISA CAMERA OF THE YEAR 2024-2025

Sony Alpha 9 III

EISA COMPACT CAMERA 2024-2025

Fujifilm X100VI

EISA FULL-FRAME CAMERA 2024-2025

Nikon Zf

EISA LENS OF THE YEAR 2024-2025

SIGMA 50mm F1.2 DG DN | Art

EISA MICRO FOUR THIRDS CAMERA 2024-2025

Panasonic Lumix G9II

EISA PHOTO/VIDEO ZOOM LENS 2024-2025

Canon RF 24-105mm F2.8 L IS Z

EISA PORTRAIT LENS 2024-2025

Nikon Z 135mm f/1.8 Plena

EISA STANDARD ZOOM LENS 2024-2025

SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art

EISA SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS 2024-2025

Nikon Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

EISA SUPERZOOM LENS 2024-2025

Nikon Nikkor Z 28-400mm f/4-8 VR

EISA TELEPHOTO LENS 2024-2025

Sony FE 300mm F2.8 GM OSS

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2024-2025

Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

EISA ULTRA WIDEANGLE LENS 2024-2025

Laowa 10mm f/2.8 Zero-D FF

EISA ULTRA WIDEANGLE ZOOM LENS 2024-2025

Canon RF 10-20mm F4 L IS STM

EISA WIDEANGLE LENS 2024-2025

Sony FE 16-25mm F2.8 G

KATEOGORIJA IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2024-2025

BRAX REVELATION RX2 PRO

EISA IN-CAR DASHCAM 2024-2025

BlackVue DR970X-2CH Box Plus

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2024-2025

ESX VE1300.11SP

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2024-2025

Sony XAV-9550ES

EISA IN-CAR HIGH-END COMPONENT 2024-2025

ESB Novemila Series

EISA IN-CAR INTEGRATION 2024-2025

Eton UG BMW Ultimate Series

EISA IN-CAR OEM PREMIUM AUDIO SYSTEM 2024-2025

Lotus Eletre with KEF Reference Audio System

EISA IN-CAR PREMIUM UPGRADE 2024-2025

HELIX V EIGHTEEN DSP

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2024-2025

Ground Zero GZPW-10SQX

EISA MARINE AUDIO COMPONENT 2024-2025

Hertz Venezia V8 DSP