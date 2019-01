Ovo su keynote predavači Bug Future Showa 2019

Počinje odbrojavanje! Preostalo je deset dana do najvećeg, najspektakularnijeg i - zapravo - jedinog tech showa u regiji, Bug Future Showa 2019! Održat će se 7. veljače 2019. u zagrebačkom Kinu Europa, sada već šestu godinu za redom. Pozivnice smo vam već poslali, pa ako ih niste dobili, onih zadnjih par komada zatražite mailom na adresi info@bfs.bug.hr, a dok vam ne otkrijemo čitav program ovogodišnjeg BFS-a, evo opisa naša tri ovogodišnja keynote predavača i njihovih predavanja...

Bug Future Show 2019 otvorit će naš gost iz SAD-a, čuveni tech podcaster i jedan od najcjenjenijih tehnoloških novinara na svijetu, ujedno i jezuitski svećenik, Ft. Robert Ballecer JR. Svojim predavanjem naslovljenim "The End of Everythnig (As we know it)" uvest će nas u temu ovogodišnjeg Bug Future Showa - A Different Humanity...

Glavni tehnološki trendovi zadnjih godina bili su hiperbola: odveć obećavajući, neostvareni, s povremenim naznakama nadahnuća. Od pametnih domova kojima je nedostajala pamet, preko kriptovaluta koje nisu bile naročito kripto, a niti naročito valute, do povezivosti koja nije dovela do povezanosti – obećavana nam je budućnost u kojoj su izostale praktičnost i upotrebljivost. Fr. Robert Ballecer JR će razložiti perspektivne tehnološke trendove koji nisu samo zanimljivi, već korisni i za futuriste i za entuzijaste. To su trendovi koji zahtijevaju da sagledamo ubojitu spiralu društvenih medija i kako bi ih umjetna inteligencija mogla spasiti, uspješno-katastrofičan blokchain, sigurnosne implikacije povezive budućnosti i drugog vala nosivih uređaja koji potiču zdravlje…

Pri sredini programa nastupit će naš čuveni znanstvenik i astronom Korado Korlević. Njegovo predavanja nosi naslov "Transhuman agenda: posljednje stoljeće homo sapiensa".

Nekoliko je ključnih tehnologija koje će obilježiti 21. stoljeće, no jesmo li mi kao pojedinci i zajednica spremni za nove izazove, imamo li nove alate i motivaciju za preći u svijet stalnog učenja i usavršavanja? Živimo u najizazovnijem vremenu u posljednjih 150.000 godina i cupkamo na mjestu. Imamo li pravo čekati da se budućnost desi? Korado Korlević dati će nam svoje odgovore na ova pitanja, vodeći se tezom kako Moorov zakon ne važi samo za broj tranzistora na čipu, već i za sposobnosti robota, upravljanje genomom i druga tehnološka dostignuća s kojima živimo...

Ovogodišnji će Bug Future Show zaključiti Marina Krleža, urednica Seksoteke koja će na provokativan, otvoren i zabavan način progovoriti o tehnologiji i seksu u predavanju naslovljenom "Cyber seks, biseksualnost, netipičan seks, otvorene veze i seksualni roboti".

Zašto su u nas seksualni pojmovi koji su u liberalnijem svijetu normalni još uvijek – tabu? Koliko treba proći vremena da se otvorene veze, biseksualnost, netipičan seks, cyber seks i korištenje seksualnih igračaka – pa i seksualnih robota - počnu smatrati kao nešto svakodnevno i vrijedno otvorenog razgovora na kavi? Na koji način potaknuti ljude da sve to počnu primjenjivati u svojem seksualnom životu kao doprinos zdravlju, psihičkoj stabilnosti i duhovnom rastu? Tehnologija briše granice i različitosti, a kada će ih izbrisati i na našem podneblju i kako će nas to promijeniti Marina će ispričati prije nego se, uzbuđeni, raziđemo kućama...

Na Bug Future Showu njegujemo kulturu tolerancije različitosti, prijateljstva i uživanja u strasti prema tehnologiji, pa u tom duhu pripremamo priredbu koja će posjetiteljima pružiti dosad nedoživljeno iskustvo. Više o ovogodišnjem BFS-u potražite na adresi bfs.bug.hr.