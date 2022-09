Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro: sve u jednom

Do sada nije bio baš čest slučaj da nam ponude električni automobili na test, pa nas je razveselio poziv iz domaćeg zastupstva Audija, Porsche Croatia. Predložili su nam da testiramo vrlo zanimljiv i atraktivan električni SUV podužeg naziva: Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro. Nisu nas morali puno nagovarati.

Njemački proizvođač, prepoznatljiv po znaku s četiri prstena, ovaj je model zamislio kao coupé SUV na baterijski električni pogon, pa on nema svoju "fosilnu" inačicu. Izrađuje se tek u dvije karoserijske varijante, klasičnoj i ovoj nešto dinamičnijoj, nazvanoj Sportback. Oznaka 50 kaže da je riječ o najsnažnijoj varijanti (nasuprot modelima 35, 40 i 45), a quattro, u tradicionalnoj Audijevoj nomenklaturi, ukazuje na pogon na sve kotače.

Linija Sportback ističe se linijom krova koja se na atraktivan način spušta prema stražnjem kraju, a završava spojlerom koji dijeli stražnje staklo na dva dijela. Izvana je Q4 zbog toga vrlo dinamičnih linija i sportskog stava, a svojim "nabrijanim" oblinama i velikim lukovima blatobrana daje dojam da je veći nego što uistinu jest.

Ono što dodatno odaje da je riječ o luksuznom i tehnološki naprednom vozilu jest i njegov svjetlosni potpis. Svaki detalj dobro je promišljen, pa ćete kod paljenja i gašenja vozila dobiti pravi "light show", moći ćete odabrati izgled matrice prednjih dnevnih svjetala te potpuno personalizirati ambijentalno osvjetljenje kabine – dizajneri svjetla su si zaista dali oduška.

U vozilo se ulazi na "keyless" način, dakle ključ nije potrebno vaditi iz džepa ili torbice, a sustav se pokreće čim detektira ključ i pritisak na pedalu kočnice. Isto tako Q4 se gasi kada iz njega izađe vozač s ključem. Sve je automatizirano, a opet intuitivno i prirodno, pa ćete vrlo brzo zaboraviti da ste ikada koristili ključ za vozilo.

Digitalno i praktično

Kabinu je također zahvatila digitalizacija, pa glavno sučelje za vozača predstavlja veliki (10,25") zaslon osjetljiv na dodir, te nekoliko fizičkih prekidača. Funkcije personalizacije brojne su, ali su raspoređene u logične izbornike, čak lokalizirane na hrvatski jezik, pa je snalaženje među njima vrlo lako. Infotainment je moguće proširiti sustavima Apple CarPlay ili Android Auto, koji već postaju standard na svim novijim vozilima, dok Audi Connect može držati vozilo konstantno spojeno na Internet putem eSIM kartice, za što se pretplata dodatno plaća.

Zanimljivo je da je funkciju mjenjača preuzeo klizni prekidač na središnjoj konzoli. Budući da nema bilo kakve istaknute "palice" ili "gljive" mjenjača, donekle je teško pronaći ovaj (R-N-D/B) prekidač bez skretanja pogleda – što, moramo priznati, zahtijeva određeno privikavanje i treniranje mišićne memorije.

Središnja konzola je upravo to, tehnički gledano – konzola, učvršćena samo u prednjem dijelu. Na njoj su, uz mjenjač, i tipke za odabir moda vožnje, kontrola radija za suvozača. Ovo je zgodno osmišljeno rješenje, ali je nažalost završna obrada u sjajnoj crnoj boji velik magnet za otiske prstiju. Srećom je konzola smještena relativno daleko naprijed, pa nećete imati naviku na njoj odmarati ruku i tako je brzo pretvoriti u izložbu otisaka. Ispod nje nalazi se oveći prostor za pohranu stvari. Tamo su ugrađene i dvije USB-C utičnice te standardni 12V priključak za upaljač (to isto dostupno je i za stražnja sjedala).

Udobnost i materijali

Trozonski klima uređaj nudi nekoliko razina snage, no oni koji su naviknuti na "ledeni uragan" iz ventilacijskih otvora mogli bi ostati neimpresionirani. Čini se kako Audi optimizira rad klime zbog štednje baterije, pa ne alocira uvijek maksimalnu snagu na hlađenje kabine, barem na automatskim postavkama. Od ostalih detalja, spomenimo i da je kabina izvrsno zvučno izolirana, pa ćete (uz nečujne motore) u vožnji čuti tek tiho brujanje guma po podlozi i strujanje zraka pri većim brzinama. Određenu zamjerku istaknuli bismo tek kad je riječ o materijalima u unutrašnjosti – dojma smo da njihov odabir ne prati "premium" klasu vozila i da su mogli biti nešto profinjeniji i manje prijemčivi za otiske prstiju.

Unatoč digitalizaciji gotovo svih funkcija, Audi Q4 e-tron ostao je ipak vjeran nekim logičnim, analognim kontrolama – pa se tako položaji sjedala i volana namještaju na svima dobro poznati, mehanički način. Poklopac prtljažnika je automatiziran i otvara se pritiskom na tipku u vozačkim vratima ili na daljinskome ključu. Kad smo već kod prtljažnog prostora, on je zaista prostran, a prednjeg mu pandana ("frunka") nema, jer su tamo pod haubom smještene brojne komponente pogonskog sustava.

Vozački položaj povišen je i osigurava dobru preglednost, osim straga, gdje je maleni prozor na poklopcu prtljažnika podijeljen spojlerom, što je upotpunjeno malenim središnjim retrovizorom. No, tu je širokokutna kamera za vožnju unatrag, pa maleno stražnje staklo (bez brisača) nije velik ustupak atraktivnoj Sportback liniji. Iako zakrivljena linija krova može sugerirati suprotno, mjesta na stražnjoj klupi ima dovoljno – možda ne za dvometraše, ali svi ostali ne bi trebali imati problema i na dužim putovanjima.

Pomagač u vožnji

Pred vozačem je u našem slučaju bio maleni šesterokutni volan (dolazi u liniji opreme S-line) s mnogo funkcija. Sve one rade po principu klasične tipke, dakle potrebno ih je fizički "kliknuti", ali istodobno funkcioniraju i kao kapacitivne tipke osjetljive na dodir. Vjerojatno kako bi se izbjeglo slučajno pritiskanje dlanom, "touch" reagira samo na klizanje po njemu lijevo-desno ili gore-dolje, što je i intuitivno, recimo prilikom odabira radijske postaje, promjene prikaza na zaslonu kontrolne ploče ili promjene glasnoće zvuka iz zvučnika.

Zaslon kontrolne ploče moguće je prilagoditi željama, nudi nekoliko pogleda, a nama je najučinkovitiji bio onaj s velikom navigacijom te smanjenim digitalnim instrumentima. Vožnja je iznimno tiha, kabina vrhunski izolirana, pa do izražaja dolazi i Sonosov audio sustav s 10 zvučnika, ukupne snage 580 W.

Vozaču su na usluzi mnogi sustavi, poput onog za zadržavanje vozne trake, koje se manifestira nježnim ali osjetnim "gurkanjem" volana nailaskom na uzdužne linije vozne trake, kao i zvučnim signalom pri većim brzinama. Sustav je moguće fizički nadvladati, a isključuje se uključivanjem pokazivača smjera, tj. kada sustavu date do znanja da zaista želite prijeći u drugu traku.

Osim pomoći u zadržavanju vozne trake, koje se uključuje pri brzinama višim od 60 km/h, zanimljiv i koristan je dodatak održavanja sigurnosnog razmaka od vozila ispred. Njega je moguće podesiti na ručici tempomata, a Q4 će potom održavati razmak pri vožnji na tempomatu, ili u gradu – tako će lagano prikočiti primijeti li da se u fazi kotrljanja (lift and coast) približavate drugom vozilu. Nema li vozila ispred, kotrljanje i usporavanje će se nastaviti očekivanom dinamikom. Dogodi li se kakva nepredviđena situacija i opasnost naleta na drugo vozilo ili pješake, Audijev će "Sense" sustav to "predosjetiti" i također upozoriti vozača na vrijeme, pa i samostalno zakočiti uslijed neposredne opasnosti. Sve navedene sustave moguće fino podesiti, ali i isključiti.

Ostalih naprednijih funkcija "autopilota", kakve tu i tamo već vidimo na novim vozilima, nema. No, ako pitate nas, više od nenametljivih aktivnih sustava pomoći vozaču u ovakvom automobilu nije niti potrebno – užitak vožnje je ipak nešto na što će vlasnici Q4 Sportbacka sigurno računati, pa ga ne bi trebalo zatomiti pretjeranom automatizacijom.

Performanse

Kada automobil ima 299 KS i pogon na četiri kotača, teško mu je naći zamjerku u vožnji, pogotovo ako se ponaša kao da nema preko dvije tone i nije povišen kao SUV. Cestu drži izvrsno, naginjanje u zavojima je minimalno (zasluga sportskog, nešto tvrđeg ovjesa), a ubrzanje… dovoljno je samo reći da do 100 km/h ubrzava za tek nešto preko 6 sekundi – prilično zapanjujuće za toliko veliko i teško vozilo. Linearno se ubrzanje nastavlja i do elektroničke blokade, postavljene na 180 km/h te djeluje vrlo moćno.

Dostupno je per načina vožnje (Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, Individual), no razlike u voznim karakteristikama među njima su suptilne. Primjetno je da će pri postavkama Dynamic upravljač postati "tvrđi", odziv papučice gasa izravniji, a regenerativno kočenje nešto agresivnije, dok će u Comfort načinu rada sve to biti suprotno, a cijeli automobil postat će "pitomiji". Sve te pojedinosti, kao i razinu regenerativnog kočenja, možete detaljno personalizirati – što dokazuje našu tezu da ovaj automobil može biti i "zvijer" i limuzina, i sportski i obiteljski, i za grad i za duže relacije.

Struji struja

Putno računalo s punom baterijom nam je "obećalo" oko 380 km dosega, a u praksi nije razočaralo. WLTP ciklus navodi 490 km, ali u redovnim uvjetima, s klimom i bez štednje, lakoćom postižemo 350 km, čak i uz testiranje na autocesti i brdskim cestama.

Za primjer, vožnja iz centra Zagreba do Sljemena – dakle od dna do vrha Medvednice Sljemenskom cestom, potrošila nam je oko 13% kapaciteta baterije, doduše u malo oštrijoj vožnji i načinu rada Dynamic. Natrag smo se spuštali "penzionerski", uz postavku mjenjača B(rake) i način rada Efficency, pa smo u povratku u grad ne samo uštedjeli, već i vratili u bateriju 3% kapaciteta. Možda nije mnogo, ali veseli vidjeti da se može voziti "besplatno", pa čak i dopuniti bateriju te lijepo oporaviti preostali domet prikazan na putnom računalu.

Vožnja autocestom smanjuje taj domet nešto brže, no nakon nekoliko minuta računalo preračunava prosjek i ponovno pokazuje realno stanje: neće vam, dakle, lagati, pa možete zaboraviti na "range anxiety".

Primjer punjenja: na ELEN-ovoj brzoj DC punionici snage 50 kW "natočili" smo 63% baterije (podigli je s 26% na 89%), odnosno dodali 259 kilometara dosega (sa 119 na 378 km) za 60 minuta punjenja. Preuzetih 46,3 kWh nas je koštalo 137 kuna (2,95 kn/kWh po dnevnoj tarifi). Punjenje se inače može obaviti izmjeničnom strujom kroz priključak Type 2, snage do 11 kW, ili istosmjernom putem CCS priključka, najviše snage do 125 kW.

Uz komfornu kabinu i prostrani prtljažnik, gotovo 300 "konja" na raspolaganju, sasvim ugodan doseg i svestrane mogućnosti, Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro ponudit će vam mnogo više od očekivanog, a moći će se uklopiti u mnoge uloge: od poslovnih, preko zabavnih do onih obiteljskih.

Cijena mu je viša od pola milijuna kuna s iole naprednijom opremom, ali – ipak je to Audi, s pogonom 100% na struju, a i izgleda, iznutra i izvana, vrhunski. Onome tko to traži, a može si priuštiti automobil premium klase, Q4 e-tron ispunit će očekivanja.