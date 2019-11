Performanse u igri COD: Modern Warfare - DX12 grafika s fokusom na performanse

Activision se s najnovijim članom franšize Call of Duty odlučio vratiti osnovama – Modern Warfare reboot je kultnog klasika iz 2012. godine. Jedna od glavnih značajki nove igre je i novi grafički engine kojeg je Infinity Ward razvijao posljednjih pet godina, a koji ima podršku i za ray tracing

Ako niste jedan od fanova franšize Call of Duty, sigurno ne znate da je u sklopu nje do sad objavljeno čak 16 igara, ne računajući različite dodatne varijante na različitim platformama. Franšiza se tijekom vremena tematski podijelila na nekoliko grana kao što su klasični Call of Duty koji se odvija u vremenu 2. Svjetskog rata i Modern Warfare koji je fokusiran na moderno ratovanje. Novi Modern Warfare je svojevrsni reboot te moderne grane COD franšize, što zbog sâmog imena, što zbog činjenice da jedan od glavnih likova legendarni pragmatični brko s cigarom - SAS-ov kapetan Price. Ovaj nastavak COD također je vrlo zanimljiv jer nema niti season pass, niti omražene mikrotransakcije, niti će imati DLC-ove koje treba kupiti da bi mogli uživati u novim mapama i sadržajima. Dakle kupite osnovnu igru i uživate u planiranim nadogradnjama bez dodatnih troškova.

O kvaliteti same igre imat ćete prilike saznati više od naših tradicionalnih recenzenata za igre, a mi ćemo se u ovom tekstu pozabaviti grafičkim hardverskim zahtjevima. Naime, franšiza COD poznata je po relativno nezahtjevnom grafičkom engineu IW engine koji je originalno nastao kao prerada enginea id Tech 3 koji je pogonio Quake 3 Arenu. Naravno, s godinama je IW engine sve više i više moderniziran, no novi Modern Warfare ga navodno ne koristi već je temeljen na posve novom, neimenovanom 3D engineu koji je razvijan posljednjih 5 godina. U razvoju istog imala je svoje prste i Nvidija budući da podržava DXR odnosno ray tracing, ali i neke druge Nvidijine tehnologije. Vlasnici RTX i GeForce 16xx kartica imaju na raspolaganju tehnologiju Adaptive Shading dočim vlasnici svih GeForce kartica mogu koristiti opcije Nvidia Highlights i Nvidia Ansel.

Adaptive Shading dinamički podešava razinu detalja dijelova ekrana s ciljem poboljšanja performansi s minimalnim utjecajem na kvalitetu slike. Nvidia Highlights oslanja se na GeForce Experience i omogućava automatsko snimanje video isječaka bitnih momenata tijekom igranja kako bi se lakše mogli pohvaliti frendačima na društvenim mrežama. Nvidia Ansel ima sličnu svrhu – možemo snimati vrlo atraktivne screenshotove iz igre jer Ansel smrzava akciju i daje nam u ruke kontrolu kamere unutar 3D svijeta.

Zvuk je bitan

Instalacija Modern Warfare je golema – preko Blizzardovog klijenta potrebno je skinuti čak 128 GB podataka, a Activion povrh toga preporuča da korisnici rezerviraju 170 GB mjesta koje će biti potrebno za sve buduće nadogradnje igre. MW kreće s uvodnim videom, no lijepo je što ga u bilo kojem trenutku možemo prekinuti s tipkom escape. Štoviše, u opcijama je dostupna mogućnost da igra sama preskoči uvodni videom kako bi što brže mogli uskočiti u akciju. Moguće je preskakati i video sekvence unutar kampanje. Na istom mjestu, u izborniku General, možemo između ostalog podesiti FOV te integriranu telemetriju igre koja omogućava prikazivanje broja FPS-a, latencije prema serveru, temperature GPU-a te GPU i CPU vremena za izračun svakog framea. Nakon uvodnog videa moramo odabrati postavku za audio ekvilizator odnosno Audio Mix. Zvuk je MW-u iznimno dobro implementiran i vrlo bitan kod mrežne igre, pa igra nudi različite postavke zvuka zavisno o tome koliko glasan je naš audio sustav.

Sve su grafičke postavke sadržane u jednom jedinom izborniku. Igru možemo pokretati bilo u fullscreen, windowed ili borderless fullscreen načinu prikaza. Igra radi s internom i eksternom razlučivosti prikaza u smislu da interno možemo primjerice renderirati igru na FHD razlučivosti, a prikazivati je eksterno na 4K ekranu. Vrijedi i obrnuto – interno renderiranje na višoj razlučivosti, a prikaz na nižoj, ako imate viška performansi grafičko hardvera, a slabiji monitor. Igra podržava i ultra-široke monitore. Vsync možemo zaključati ili otključati, a na raspolaganju nam je ograničavanje maksimalnog frameratea.

Opcija za uključivanje podrške za NVIDIA Highlights također je tu, a ispod nje je i opcija za resetiranje instaliranje shadera. Naime, igra za svaki od tri moda igranja – kampanju, multiplayer i koperativni mod, igra odvojeno optimizira shadere za svaku pojedinu kombinaciju grafičkog hardvera i drivera. Dakle ako nakon inicijalne instalacije promijenite karticu, ponovo će desiti optimizacija shadera, baš kao i kod instalacije novih grafičkih drivera ili nadogradnje sâme igre. Katkad se instalacija shadera zna poremetiti i zato je dobro da imamo na raspolaganju mogućnost forsiranja ponovne instalacije. Znamo to jer smo na ovaj način popravili rušenje igre nakon instalacije prve nadogradnje igre.

Ručno podešavanje

Postavke za kvalitetu prikaza podijeljene su u tri grupe – Details & Textures, Shadow & Lightning i Post Processing Effects. Ova igra za razliku od mnogih drugih nema profile koji kombiniraju određenu razinu vizualnih postavki, pa sve moramo podešavati ručno ili prepustiti igru da odredi što je najbolje za naš hardver. S desne strane ekrana prikazan je opis svake postavke odnosno opcija koje su ponuđene, a iznad opisa se nalazi vodoravno položen stupac koji prikazuje aktualno zauzeće video-memorije, s tim da je kao maksimum stupca prikazan kapacitet video-memorije naše grafičke kartice. Igra je u pogledu zauzeća memorije vrlo skromna. Sa svim postavkama na maksimumu, uz uključene RTX ray tracing efekte, igra će na 4K razlučivosti zauzeti svega 5,2 GB memorije. No, novi IW engine u praski će zapravo zauzeti praktički kompletnu memoriju vaše grafičke kartice, nezavisno o tome koje su postavke odabrane. Štos je u tome da igra oportunistički iskorištava višak memorije za cacheiranje podataka (vjerojatno tekstura) koje bi mogli biti uskoro korišteni. Dosta dobar i efikasan pristup. Za igranje na FHD razlučivosti i bez korištenja ray tracinga, s maksimalnim ostalim postavkama biti će dovoljno svega 4 GB memorije.

S obzirom da bi isprobavanje različitih kombinacija postavki uzelo podosta vremena, testirali smo igru isključivo na maksimalnim postavkama. Ovoj odluci pridonijela je i činjenica da novi Modern Warfare nije baš zahtjevan kao neki drugi novi naslovi, što ima smisla u arkadnom mrežnom FPS-u u kojem su brze reakcije ključ uspjeha. Za AMD-ove kartice koristili smo Radeon Software 19.10.2 koji donosi optimizacije za Modern Warfare. Slično je s Nvidijinim modelima koji su "jahali" na driverima 440.97 koji su donijeli podršku za Modern Warfare i novi Obsidianov naslov Outer Worlds. Ostatak hardvera činili su Ryzen 9 3900X, Asusova ploča CrossHair VIII Hero Wi-Fi i dvije 8-gigabajtne pločice G.SKILL DDR4 3600. Treba napomenuti da smo inicijalno isprobali Modern Warfare s drugačijom konfiguracijom memorije – s četiri 8-gigabajtne pločice Corsairovog Dominatora Platinum RGB. U tom slučaju je igra rušila kompletno računalo (gašenje PC-ja) prilikom učitavanja bilo koje mrežne mape, iako je single player radio najnormalnije (a inače je jednako hardverski zathtjevan kao i mrežna igra).

DirectX-om 12 do performansi

Za igranje pri FHD razlučivosti na više od 60 fps dovoljan već Radeon RX 580. Točnije, ova kartica nudi prosječnih 76 fps, što će reći da je su za igranje na 60 fps dovoljne i slabije – RX 570 ili GTX 1660 na strani Nvidije. Isti taj RX 580 osigurat će oko 60 fps na popularnoj razlučivosti 1440p. Za više od 100 fps pri FHD, bit će vam dovoljan Radeon RX Vega 56 odnosno GeForce RTX 2060. Pri 1440p razlučivosti zahtjevi za 100+ fps rastu, pa je potrebno imati minimalno Radeon RX Vega 64 ili novi RX 5700, a od GeForceica stari RTX 2070, GTX 1080 ili RTX 2060 Super.

4K razlučivost je i u ovakvom hardverski "laganijem" naslovu super zahtjevna, pa je za 60+ fps potrebno imati Radeon RX 5700 XT i Radeon VII, a na strani Nvidije GeForce RTX 2070 Super ili nešto još jače. Inače je dosta zanimljivo kako AMD-ove kartice u ovom naslovu sponzoriranom od strane Nvidije nude bolji omjer cijene i performansi u odnosu na GeForceice. Razlog najvjerojatnije leži u tome što je Modern Warfare ekskluzivno DirectX 12 naslov, a takvi kao što znamo obično izvlače maksimum iz AMD-ovog hardvera.

Što se pak ray tracinga tiče, Infinity Ward je tu odradio dobar posao u smislu da je igra uljepšana, ali s prihvatljivim utjecajem na performanse. Performanse padaju osjetno, no ne toliko kao primjerice kod Battlefielda 5, a puno pomaže i što je igra inače srednjih hardverskih zahtjeva. DXR je iskorišten za izračun sjena koje u ovom modu rada izgledaju posve prirodno. Ako imate dovoljno jak hardver, isplati se odigrati kampanju s uključenim ray tracing sjenama dok je u mrežnoj igri DXR efekte preporučljivo isključiti.

To je to što se tiče hardverske analize Modern Warfarea. Sljedeći naslov na redu je Red Dead Redemption 2 koji je baš jučer postao dostupan za igranje. Riječ je o hardverski mnogo zahtjevnijoj igri koja s druge strane nudi i mnogo više postavki za ugađanje omjera performansi i vizualnih slatkiša.