Testirali smo performanse različitih grafičkih kartica u igri Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn originalno je stigao na Playstation 4 prije tri godine. Iza igre stoji poznati studio Guerrilla Games, poznat po legendarnom serijalu Kill Zone Zone, futurističkim FPS-ovima koji su bili i ostali Playstation ekskluziva. Horizon Zero Dawn zapravo je prva igra ovog studija koja je dostupna na PC platformi. Valja napomenuti da se inačica s PC-ja zapravo zove Horizon Zero Dawn Complete Edition, a što znači da su u igru spakirani svi bonus dodaci u obliku predmeta kao i ekspanzija pod imenom The Frozen Wilds.

Guerilla Games za svoje igre koristi vlastiti 3D engine, a u najmodernija inačica nosi ime Decima. Na ovom engineu zasnovan je Killzone Shadowfall, a nakon toga je iskorišten i za Horizon Zero Dawn. Zanimljivo je da isti engine koristi još jedna igra lansirana ove godine – Death Stranding Kojima Studiosa. Decima se na PC-ju oslanja isključivo na DirectX 12 API što je bilo i za očekivati.

Horizon Zero Dawn je u originalnoj inačici bio jako hvaljen na račun impresivnog grafičkog prikaza otvorenog svijeta, flore, faune i golemih robota koje u ulozi protagonistice igre lovimo. PC inačica na svu sreću izgleda jednako impresivno budući da su za potrebe PC porta dodane kompleksnije opcije prikaza te detaljnije teksture.

Točnije, ako u izborniku za podešavanje detalja "Graphics" pogledamo što se nudi, na izbor imamo četiri profila s kombinacijama postavki – Favor Performance kao najmanje zahtjevan i najmanje grafički intenzivan, Original – jednak onom koji nudi inačica na Playstationu, Favor Quality i Ultimate Quality. Drugim riječima, PC igra nudi još dvije dodatne razine postavki u odnosu na inačicu s Playstationa. Ta posljednja razina kvalitete prikaza iznimno je hardverski zahtjevna – toliko da smo s najjačim karticama koje su nam bile na raspolaganju (RTX 2070 Super i RX 5700 XT) jedva probijali granicu od 60 sličica po sekundi pri razlučivosti 1440p.

Sâm razvojni studio za igru kao minimum preporuča četverojezgreni procesor, 8 GB radne memorije i grafičku karticu s 3 GB video memorije (GeForce GTX 780 ili Radeon R9 290). Kao optimalan hardver preporuka je opet četverojezgreni procesor, no novije generacije, 16 GB radne memorije i grafička kartica s 6 ili 8 GB memorije (GeForce GTX 1060 ili Radeon RX 580).

Što se tiče optimizacija za PC, implementirana su kontrola pomoću miša i tipkovnice, podrška za različite razlučivosti uključujući one ultra-široke, promjenjiv FOV odnosno kut gledanja, opcija kontrole V-Synca, mogućnost fiksiranja FPS-a na račun dinamičkog skaliranja razlučivost tijekom igranja, mogućnost otključavanja FPS-a i zaključavanja razlučivosti, podešavanje interne razlučivost renderiranja enginea od 50 do 100% (više performanse na račun niže razlučivosti 3D sadržaja, no UI ostaje u višoj razlučivosti ekrana) te izvođenje igre u prozoru, full-screenu ili borderless full-screenu. U slučaju da na raspolaganju imate HDR monitor ili TV, engine igre rado će iskoristiti njihove mogućnosti.

Igra ima ugrađeni foto-mod koji radi na svim grafičkim karticama

Horizon Zero Dawn na PC-ju također nudi dvije dodatne điđe – integrirani benchmark s kojim je lako izmjeriti performanse vaše konfiguracije te foto-mod s kojim je moguće snimati znatno efektnije screenshotove iz igre zahvaljujući mogućnosti kontrole kamere i isključivanja korisničkog sučelja.

Po pitanju zauzeća video-memorije, HZD je vrlo komotan. Naime, Decima engine će se uredno proširiti po kompletnoj dostupnoj memoriji nezavisno o korištenoj razlučivosti. Primjerice, na 8-gigabajtnoj RTX-ici 2070 Super igra je na Ultimate profilu pri razlučivosti 4K trošila 7.742 MB, pri 1.440p 7.374 MB, a pri 1.080p 7.345 MB. Skaliranje performansi na račun kvalitete prikaza je najviše izraženo pri prelasku s profila Favor Quality na Original, a najmanje se dobije s prelaskom s Original na Favor Performance.

Testiranje je izvedeno na konfiguraciji s procesorom Ryzen 9 3950X i 16 GB G.SKILL-ove memorije DDR4 3600. Korišteni su posljednji dostupni driveri za sve kartice, što uključuje i optimizacije za testirani naslov. Kao što možemo vidjeti u grafikonima, igra je prilično zahtjevna, pogotovo ako je želimo zaigrati pri razlučivosti 4K. U tom slučaju je čak s vrlo solidnim karticama potrebno dosta smanjivati kvalitetu prikaza da bi prešli brojku od 60 fps.

Pri nižim razlučivostima nove AMD-ove kartice temeljene na RDNA Navi arhitekturi nude bolje performanse s obzirom na svoju cijenu, ali i apsolutno u odnosu na usporedive Nvidijine modele. Pri 4K razlika se značajno smanjuje odnosno nestaje. Na začelju je očekivano najjeftinija kartica - Radeon RX 580 temeljen na arhitekturi GCN. No, zanimljivo je da Vega 64 ima performanse na razini RTX-a 2060 dočim u drugim je u drugim igrama tu negdje s običnom verzijom RX-a 5700 (dakle bez XT).

Prilikom prvog pokretanja igri će trebati neko vrijeme za optimizaciju enginea za vaš hardver

Horizon Zero Dawn nije baš najbolje odrađena PC konverzija u pogledu performansi, što nam govore ne samo rezultati ovog našeg testa već i komentari na Steamu gdje je ova igra dostupna i od kud smo je i mi zaigrali. Zapravo je dosta zanimljivo da optimizacija za AMD-ovu Vegu nije odrađena kako treba budući da je upravo AMD ovu igru nedavno poklanjao kupcima svojih procesora. Mi smo igru isprobali u verziji 1.02 (poslije dvije zakrpe), a trenutno je aktualna verzija 1.03 za koju sâm Guerrilla Games tvrdi da još uvijek pati od problema s "curenjem memorije" prilikom inicijalne optimizacije igre, problema s uključivanjem anizotropnog filtriranja i HDR-a te problema s niskim performansama na određenim kombinacijama hardvera (tu se valjda misli i na GCN grafičke kartice).