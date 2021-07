Besplatne vožnje Uberom u šest hrvatskih gradova, ako idete na cijepljenje

Uber će ponuditi ukupno 2.700 besplatnih vožnji do i od centara za cijepljenje u šest gradova u Hrvatskoj kako bi ljudima olakšao dolazak na termin za cijepljenje i tako dao svoj doprinos borbi protiv pandemije koronavirusa, priopćeno je danas.

Korisnici Ubera u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Zadru, Rijeci i Puli od 1. srpnja do 31. kolovoza moći će putovati besplatno do i od lokacija za cijepljenje. Da bi ostvarili besplatnu vožnju, trebaju samo unijeti promotivni kod "CIJEPISE" u svoju Uber aplikaciju, koja će potom automatski iskoristiti dvije besplatne vožnje u vrijednosti do 45 kuna za putovanje do centara za cijepljenje.

U Hrvatskoj kao i u svijetu

Inicijativa Ubera stiže u Hrvatsku nakon što je prethodno pokrenuta u brojnim zemljama širom svijeta u kojima posluju i dio je globalnog obećanja kompanije da će pružiti 10 milijuna vožnji do centara za cijepljenje širom svijeta.

"Želimo nastaviti doprinositi borbi protiv pandemije nudeći besplatne vožnje korisnicima kako bi na siguran i pouzdan način došli na svoje termine za cijepljenje u Hrvatskoj. Sigurnost i dobrobit naših zajednica korisnika i onih koji zarađuju na Uberu i dalje su nam glavni prioritet te ovom inicijativom želimo dodatno ojačati svoju predanost Hrvatskoj", zaključila je Giovanna D’Esposito, generalna menadžerica za jugozapadnu Europu u Uberu.

Kako iskoristiti besplatne vožnje?

U gornjem lijevom uglu otvorite “Izbornik”

Odaberite “Wallet”

Odaberite “Dodaj promotivni kod”

Upišite “CIJEPISE”.

Besplatne vožnje dostupne su na sljedećim lokacijama: