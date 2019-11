Najbrži traktor na svijetu postigao brzinu od gotovo 250 km/h

Traktor Fastrac Two britanskog proizvođača JCB upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najbrži traktor na svijetu

Britanski proizvođač građevinske mehanizacije JCB, u suradnji s Guyom Martinom, također britanskim vozačem utrka, ostvario je zanimljiv podvig na zrakoplovnoj pisti Elvington u Yorku. Traktor JCB Fastrac Two tamo je prije desetak dana postao i službeno najbrži traktor na svijetu, a s trona je skinuo svojeg prethodnika Fastrack One koji je svoj rekord bio postavio u lipnju ove godine.

Od lipnja do studenoga brzinski rekord bio je postavljen na 166,7 km/h, mjereno kao prosječna brzina prilikom dvije vožnje (tamo i nazad) po uzletno-sletnoj stazi dugoj jedan kilometar. No, Fastrack Two donio je na stazu aerodinamičniju karoseriju i oko 10% manju masu, pa je uspio postići prosječnu brzinu od čak 218.7 km/h.

Najviša izmjerena brzina ovog traktora tijekom postizanja rekorda bila je 247,5 km/h. Fastrack Two zasnovan je na komercijalnom JCB-jevom modelu Fastrack. "Postići da traktor mase pet tona na siguran način postigne preko 240 km/h i potom se zaustavi nije nimalo lak zadatak", poručio je za Top Gear šef inovacija ove kompanije Tim Burnhope.

Njihov rekord službeno je potvrđen od strane Guinnessove komisije i bit će upisan u ovu knjigu neobičnih rekorda.