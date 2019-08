Suradnja FlixBusa i Ubera na integriranom prijevozu u Hrvatskoj

Dva pružatelja usluge prijevoza putnika te tehnološki inovatori u području prijevoza, FlixBus i Uber, kreću u suradnju u Hrvatskoj. Konceptom integriranog prijevoza putnicima se omogućuje siguran i jednostavan prijevoz od vrata do vrata uz dodatne pogodnosti te nudi rješenje za posljednje kilometre do vlastitih domova odnosno do autobusnog kolodvora.

Nakon što je ovaj oblik suradnje izvrsno prihvaćen u Francuskoj, a zatim i u Njemačkoj, suradnja se dalje nastavlja i u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, Zadru, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Rijeci, Puli, Poreču i Umagu.

Integrirani prijevoz

"Preko autobusa, vlakova, zrakoplova i javnog prijevoza stigli smo i do suradnje s automobilima, odnosno Uberom, kao posljednjim korakom sigurnog prijevoza putnika do njegove konačne adrese", rekao je Ante Grbeša, direktor za FlixBus CEE South regiju.

Integrirani prijevoz koji uključuje kombinaciju više oblika prijevoza na većim udaljenostima ključan je za održive vožnje. Da bi ovakav model bio alternativna korištenju osobnih automobila, važna je dobra povezanost i suradnja.

"Ponosni smo što se nakon Francuske i Njemačke suradnja s FlixBusom nastavila u Hrvatskoj, jer ovaj sporazum za nas predstavlja jedinstveno partnerstvo u Europi. On isto tako potvrđuje ulogu Ubera kao ključnog igrača u široj prometnoj mreži i njegovu predanost razvoju multimodalne mobilnosti", izjavio je Davor Tremac, generalni menadžer Ubera za jugoistočnu Europu.

Sigurno i udobno do vlastitih domova i po danu i po noći

U sklopu suradnje, FlixBus i Uber će spojiti svoje prednosti iz područja tehnologije i tradicionalnog prijevoza putnika te osigurati putnicima sigurnu i jednostavnu vožnju i iskustvo putovanja od vrata do vrata.

Kako bi se olakšalo korištenje ove usluge, Uber je aktivirao posebnu funkciju unutar svoje mobilne aplikacije. Virtualne stanice podržane GPS koordinatama osigurat će prepoznavanje mjesta preuzimanja putnika na autobusnim stanicama na koje FlixBus pristiže. Pronađe li se putnik u situaciji gdje drugi oblici prijevoza nisu dostupni ili su dostupni djelomično ili pak putnik putuje s puno prtljage rano u jutro ili kasno usred noći, a potrebno je prijeći posljednje kilometre do konačne destinacije, ova će mu usluga osigurati dolazak na željenu adresu.

Prednosti za korisnike FlixBus i Uber aplikacije

Korisnici FlixBusa i Ubera imat će mogućnost korištenja usluge po promotivnim cijenama.

FlixBus: popust u visini od 10 posto na sva putovanja FlixBusom za sve korisnike Ubera do označenih virtualnih autobusnih stanica. Popust se odnosi na sva putovanja do 22.7.2020. koja se izvrše putem besplatne FlixBus mobilne aplikacije.

Uber: putnicima FlixBusa, koji će po prvi puta koristiti Uber osiguran je popust u iznosu 35 kuna za jednu vožnju.

Foto: Sandra Šimunović / PIXSELL