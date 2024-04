Uber Eats i Waymo omogućili dostavu hrane robotaksijima

Nakon pokretanja uspješnog partnerskog pilot-projekta taksi prijevoza, autonomna vozila u američkom Phoenixu od prošloga su tjedna angažirana i za dostavu hrane od restorana do kućnog praga korisnika

Od protekloga listopada Uber i Waymo zajednički provode projekt prijevoza putnika robotaksijima u američkom gradu Phoenix (savezna država Arizona), a od ovoga tjedna on je nadograđen. Spajanjem usluga Uber Eats i samovozećih automobila dobivena je nova usluga za stanovnike šireg područja istog grada – dostava hrane robotaksijima.

Dostava bez dostavljača

Ovo nije prvi put da Uber testira autonomnu dostavu hrane, već čak sedmi pilot-projekt slične prirode. Međutim, prvi je to put da se u njemu koriste robotaksiji kompanije Waymo, koji su u SAD-u do sada već prilično raširena pojava i (za razliku od Cruisea) ne pate od skandala i tehničkih problema. Testiranje će i ovoga puta Uber provesti u ograničenom obimu, odnosno samo će neki od restorana moći svoju hranu naručiteljima isporučivati koristeći autonomna vozila.

U slučaju kada korisnik naruči jelo uz nekog od njih, unutar Uberove aplikacije bit će obaviješten o tome da će mu narudžba stići vozilom bez vozača. Oni kojima to ne bude odgovaralo imat će i mogućnost odbiti takvu dostavu, odnosno preusmjeriti je na klasično vozilo s vozačem. Kada, pak, autonomno vozilo dostavi hranu do željene adrese, kupac će odmah o tome dobiti obavijest na mobitel. Za razliku od klasične dostave, morat će samostalno otići do vozila i iz njega preuzeti svoju narudžbu.