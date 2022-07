Za kupnju novog teretnog bicikla Grad Beč daje svojim građanima poticaje do 1.000 eura

Kupovina namirnica na tržnici ili u trgovini, prijevoz raznih stvari na izlet u park, premještanje komada namještaja i predmeta tijekom selidbe – za prijevoz većih tereta i djece umjesto automobila mogu se koristiti teretni bicikli koji postaju sve popularniji u glavnom gradu Austrije. Pritom se ne ispuštaju štetni plinovi u atmosferu, a pedaliranje je k tome dobro za zdravlje.

Zbog velike potražnje 2020. i 2021. godine u Beču ove jeseni započinje novi krug poticaja za teretne bicikle. Za kupovinu ovog prijevoznog sredstva privatne osobe s prebivalištem u Beču mogu računati na financijsku podršku od 800 do 1.000 eura. Maksimalno se pokriva 50 % troškova od ukupne kupovne cijene, i to do iznosa od 800 eura.

Ako se radi o biciklu na električni pogon, iznos se povećava na 1.000 eura, a subvencije vrijede samo za nabavku novog bicikla. Osim toga, moguće je zatražiti refundaciju za teretne bicikle koji su kupljeni nakon 1. ožujka ove godine. Program subvencija za privatne osobe trebao bi trajati do kraja 2026. godine.

Također će se subvencionirati kupovina posebnih bicikala za prijevoz osoba u invalidskim kolicima. Subvencije za ovakve bicikle mogu zatražiti privatne osobe kao i neprofitna poduzeća i udruge, a maksimalan iznos poticaja po biciklu jest 1.000 eura.

Osim subvencija za teretne bicikle grad Beč namjerava uložiti u širenje sustava javnih teretnih bicikala koji se mogu besplatno koristiti još od 2017. godine. Austrijska metropola danas raspolaže s 29 besplatnih teretnih bicikala, a njihov bi se broj trebao povećati još ove godine.