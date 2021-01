Deloitte predviđa tehnološke trendove u 2021.

Početak je nove, 2021. godine, i vrijeme kada Deloitte objavljuje svoje godišnje predviđanje za sektor tehnologije, medija i telekomunikacija. Ovogodišnje izdanje, jubilarno je 20. izdanje i čini se kako će ova godina biti u znaku virtualnih tehnologija, a sve zbog globalne pandemije koronavirusa.

Naime, kako stoji u izvješću globalna pandemija dovela je porasta videotehnologija, virtualnih tehnologija i tehnologija na oblaku. Kruno Škrinjar, direktor u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja navodi kako je globalna pandemija prouzročila dosada nezapamćeno ubrzanje razvoja tehnologije koji je korjenito promijenio način na koji živimo i radimo. Dodao je i kako će veliki niz poduzetničkih i potrošačkih tehnologija, od mreže 5G, preko računalstva u oblaku, pa sve do virtualne stvarnosti i dalje osiguravati prilike za globalni poslovni ekosustav.

Deloitte prognozira kako će fizički odlasci liječniku biti zamijenjeni videopregledima. Naime, globalna pandemija omogućila je uklanjanje zakonodavnih prepreka za videopreglede te je pomogla korisnicima za shvate i iskoriste prednosti aplikacija za videopozive, osobito među korisnicima starijim od 65 godina. Predviđa se da će postotak virtualnih liječničkih pregleda u 2021. godini porasti na 5% diljem svijeta. Podsjetimo, za 2019., godinu procjena je iznosila tek 1%. U izvješću se navodi kako je samo u prošloj godini u 36 država OECD-a zabilježeno 8,5 milijardi liječničkih pregleda, ukupne vrijednosti otprilike 500 milijardi USD.

Virtualne tehnologije bi trebale dobiti značajan boost u obrazovnom sustavu te među poduzetnicima. Deloitte predviđa kako će prihodi od prodaje slušalica za virtualnu, poboljšanu i mješovitu stvarnost ove godine porasti za 100% u odnosu na 2019. godinu. Tržišni rast za tu vrstu slušalica već se ubrzao na nekim tržištima zbog toga što je rizik od zaraze bolesti COVID-19 primorao učitelje i učenike da stvarnu učionicu zamijene virtualnom. Pandemija povećava priliku za dokazivanje vrijednosti slušalica te će se njihova zastupljenost povećati nakon što pandemija završi zbog raznih drugih koristi koje one sa sobom nose, kao što su niži troškovi, veća sigurnost i bolje usvajanje znanja.

Zbog pandemije potaknut je i porast računalstva u oblaku. Deloitte navodi kako neki mjerni podatci upućuju na to da je tržište računalstva u oblaku raslo brže u 2020. godini, nego što je to bio slučaj godinu dana ranije tj. u 2019. godini. Porast vide kao rezultat potpunih zatvaranja uzrokovanog pandemijom COVID-19 i poslovnog okruženja koji podrazumijeva rad na daljinu. Deloitte predviđa da će rast prihoda ostati veći od 30 % u razdoblju od 2021. do 2025. godine jer se društva odlučuju na računalstvo na oblaku kako bi uštedjela novac, postala agilnija i pokrenula inovaciju.

Zlatko Bazianec, rukovoditelj hrvatskog ureda i partner u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja istakao je kako se zbog pandemije sve više poduzeća odlučuje na računalstvo u oblaku zbog čega bi to tržište iz pandemije trebalo isplivati jače no ikad. Štoviše, u bliskoj budućnosti tehnologije u oblaku mogle bi postati najzastupljenija rješenja za sve vrste poslovanja.

Premda se broj sportskih događaja smanjio tijekom 2020. godine, mogućnost za rast u konačnici nije. Deloitte predviđa da će se dva najveća trenda u sportu – povećana monetizacija ženskog sporta i uporaba digitalne tehnologije za stvaranje hiperkvantificiranog sportaša – nastaviti uzlaznom putanjom. Ženski se sport kreće prema ostvarenju vrijednosti od preko milijardu dolara u nadolazećim godinama. Njegova mogućnost pridobivanja znatne televizijske publike, ostvarenja vrijednosti za sponzore i privlačenje obožavatelja više je puta dokazana u proteklom desetljeću. S obzirom na način na koji je COVID-19 ubrzao detaljno preispitivanje brojnih aspekata društva, Deloitte predviđa da će se i ženski sport poimati, promicati i komercijalizirati na nove načine.

Promjena će biti i u području prikupljanja i analize podataka o sportašima. Naime, ti se podatci sve češće prikupljaju u stvarnom vremenu zbog čega je moguće mjeriti pokazatelje unutar i izvan tijela (nastaju stotine mjernih podataka), a na kojima je potom moguće donositi daljnje odluke. Deloitte predviđa da će do kraja 2021. godine brojne profesionalne sportske lige uspostaviti nove politike u pogledu prikupljanja, uporabe i komercijalizacije podataka o igračima.

Četvrta industrijska revolucija na rubu odnosi se na računalstvo na rubu. Deloitte predviđa da će u 2021. godini globalno tržište računalstva na rubu ostvariti 12 milijardi USD s prosječnom godišnjom stopom rasta od oko 35%. Navedeno povećanje bit će većinom rezultat rada telekomunikacijskih društava, širenja 5G mreže i jako velikih pružatelja usluga računalstva u oblaku.

Ova godina trebala bi biti i početak vala 8K. Procjena je kako će prihodi od prodaje televizora rezolucije 8K iznositi 5 milijardi USD dok bi oprema i usluge za stvaranje 8K sadržaja trebali generirati dodatne prihode od više stotina milijuna američkih dolara. Nadalje, Deloitte smatra da postoji iznimno mala vjerojatnost da će zračenje mobilne mreže 5G i telefona 5G utjecati na zdravlje bilo kojeg pojedinca u 2021. godini. No isto tako zaključuju kako bi informiranje o mreži 5G djelotvorno otklonilo popularne strahove, ono mora biti zanimljivo, dosljedno i sveprisutno te mora započeti smjesta. Otvorene i virtualne pristupne radijske mreže omogućit će operaterima mobilnih mreža smanjenje troškova i povećani izbor dobavljača pri uvođenju mreže 5G.

Više o globalnim predviđanjima u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija dostupno je ovdje.