TSMC u Taiwanu započinje proizvodnju 2nm čipova, Apple među prvima ugrađuje u iPhone 18

Proizvodnja 2nm čipova će prvo krenuti u pogonima u Hsinchuu, a zatim će se postupno proširiti i na novoizgrađene kapacitete u Kaohsiungu. Testna proizvodnja 2nm čipova u TSMC-u već daje obećavajuće rezultate - postotak ispravnih čipova premašio je 60-70%. Kombinirana proizvodnja u pogonima Baoshan i Kaohsiung trebala bi do kraja 2025. doseći kapacitet od oko 80.000 wafera mjesečno. Vijest je značajna jer nova 2nm tehnologija donosi značajna unaprjeđenja u izradi čipova.

Brži rad i manja potrošnja

TSMC koristi posebne Nanosheet strukture koje čipovima daju ili veću brzinu, od 10 do 15% uz istu potrošnju ili manju potrošnju 25 do 30% uz istu brzinu rada. Dodatno, gustoća komponenti povećana je za više od 15%. Ono što proizvođače raduje, uz to da će uređaji biti brži, više je da će biti energetski učinkovitiji. Baterije, njihova izdržljivost i kapacitet pa i veličina čine usko grlo u današnjem dizajnu novih modela.

Apple predvodi u usvajanju

Apple, jedan od najvećih TSMC-ovih klijenata, vjerojatno će biti među prvima koji će usvojiti 2nm proces i eventualno potpuno napustiti 3nm. Analitičar Ming-Chi Kuo potvrdio je da će Appleov A20 čip, koji će pokretati iPhone 18 modele u 2026. godini, koristiti TSMC-ov napredni 2-nanometarski proces.

Možda samo Pro modeli dobiju najnoviju tehnologiju

Ovo predviđanje podudara se s ranijim izjavama Kua i drugih analitičara, poput Jeffa Pua, koji su dosljedno ukazivali na A20-ovu adopciju 2nm tehnologije. Međutim, Kuo je također napomenuo da zbog troškova možda neće svi iPhone 18 modeli imati 2nm čip, što sugerira potencijalnu strategiju rangiranja gdje će samo određeni modeli, vjerojatno Pro verzije, imati koristi od ove napredne tehnologije.