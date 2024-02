Logitech G915 Lightspeed TKL ima niskoprofilne mehaničke prekidače i stane na svaki stol

Logitech G915 Lightspeed TKL na tržištu je već neko vrijeme, ali i dalje se može lako preporučiti nekome tko je u potrazi za kvalitetnom gaming tipkovnicom, a pritom želi uštedjeti na prostoru. Zahvaljujući svojem tenkeyless dizajnu, dimenzijama od 368 x 150 x 22 milimetra i težinom od 810 grama, radi se o zaista mobilnoj, a istovremenoj robusnoj gaming tipkovnici.

Osim svoje kompaktnosti, što je svakako veliki plus kod inače glomaznih gaming tipkovnica, G915 TKL ima i pro-grade Lightspeed bežičnu tehnologiju koja pruža odziv od svega 1 ms, što je idealno za one koji igraju kompetitivne i brze multiplayer igre. Naravno, ne treba izostaviti ni preciznost, koju ova tipkovnica osigurava kroz niskoprofilne GL Tactile prekidače s duljinom hoda od svega 1,5 milimetar. Svaki klik je stoga brz, tih i iznimno precizan.

Logitech G915 Lightspeed TKL. Foto: Logitech

No, vratimo se na trenutak na dizajn tipkovnice koji je, rekli bismo, napravljen u elegantnom gamerskom ruhu. Već smo spomenuli da ima tenkeyless dizajn, odnosno da joj nedostaje dio s numpadom, ali ne treba zaboraviti Lightsync RGB tehnologiju koja omogućuje pojedinačno osvjetljenje tipki s mogućnošću prilagođavanja između milijun boja. Uz to, postoji i ugrađena memorija koja nudi spremanje do dva profila osvjetljenja i tri profila za makro naredbe.

Važna stavka kod bežične tipkovnice, svakako je i autonomija. Iz Logitecha tvrde da baterija traje do 40 sati korištenja pri maksimalnoj razini osvjetljenja, a za one kojima to nije dovoljno, tu je i opcija korištenja tipkovnice tijekom punjenja.

Logitech G915 Lightspeed TKL može se kupiti u Instaru po cijeni od 249,99 eura.