Amazon Prime zainteresiran je za izradu God of War serije

Popularna franšiza videoigara, God of War, mogla bi dobiti svoju televizijsku adaptaciju. Naime, Amazon Prime Video navodno je u pregovorima sa Sonyjem za izradu serije temeljene na avanturama protagonista Kratosa.

Prema pisanju Deadlinea, očekuje se da će seriju voditi izvršni producenti serije The Expanse, Mark Fergus i Hawk Otsby, kao i Rafe Judkins koji stoji iza serije The Wheel of Time. U izradu serije će, naravno, biti uključeni i Sony Pictures Television te PlayStation Productions.

Detalji još uvijek nisu poznati, kao ni činjenica hoće li God of War serija uistinu ugledati svjetlo dana, no sigurno je da će producenti imati puno materijala za obraditi, budući da je ova popularna franšiza videoigara izašla još 2005. godine.

Kako prenosi The Verge, Sony je već sklopio nekoliko ugovora u svrhu televizijske adaptacije svojih najpopularnijih videoigara. Tu se posebno ističe nadolazeći Ghost of Tsushima film na kojem radi redatelj Johna Wicka, kao i adaptacija The Last of Usa.

No, nedavno je izašao i film Uncharted, pa se pustolovine Nathana Drakea već neko vrijeme mogu vidjeti na velikom platnu u kino dvoranama.