Dok problemi ne prestaju, hrvatskom IT-ju otvara se lukrativno tržište arapskog poluotoka

Već godinu i pol dana hrvatska IT industrija bilježi lošije poslovne rezultate od onih na koje smo navikli u prijašnjim vremenima, pa se tvrtke okreću novim tržištima, osobito na lukrativnom arapskom poluotoku. Izravna prilika da se dođe do takvih klijenata je Gitex Global, najveća IT konferencija na svijetu koja je prošlog tjedna u Dubaiju privukla više od 200.000 posjetitelja. Među njima i mnoge hrvatske IT-jevce. U novom Tech Radaru o stanju u hrvatskom IT-ju i Gitexu razgovaramo s Antoniom Perić – Mažarom, CEO-om splitske tvrtke Locastic i članom Upravnog odbora CISEx-a…

Tech Radar gledajte svaki tjedan na N1 TV i na portalu Bug.hr.