Unlock Rab 2025.: Vrhunska IT predavanja na otoku inovacija

Bliži se četvrto izdanje konferencije Unlock Rab, tehnološkog eventa koji od 27. do 29. svibnja 2025. godine ponovno okuplja vodeće IT stručnjake, inovatore i digitalne entuzijaste

S rastućim brojem sudionika i bogatim programom, Unlock Rab postaje nezaobilazno mjesto za razmjenu znanja, networking i inspiraciju. Kroz cjelodnevna predavanja, panel diskusije i intervjue, sudionici će imati priliku učiti od najboljih i istražiti najnovije trendove u industriji.

Ove godine, kao i prethodnih, konferencija donosi zanimljivih noviteta, a organizatori posebno ističu predavanja na otvorenom u predivnom ambijentu parka Komrčar, jednoj od najljepših mediteranskih park-šuma.

Upoznajte paneliste

Jedan od predavača ovogodišnje konferencije je Zoran Šljivić, Lead Software Developer u tvrtki Serengeti, koji će održati predavanje pod nazivom „Od pripravnika do Lead Software Developera/Konzultanta“. U svom izlaganju podijelit će iskustva i savjete o razvoju karijere u softverskoj industriji, od prvih koraka do vodećih pozicija.

Matija Matijevac, CEO tvrtke Maideae i CTO Zuluhooda, govorit će o iskustvima iz product engineeringa i razvoja tehnoloških rješenja.

Emanuel Loborec, dizajner s inženjerskim iskustvom iz tvrtke Infinum, predstavit će temu „Digitalna pristupačnost: EU regulativa i kako je primijeniti u razvoju proizvoda“. Kroz predavanje će objasniti kako osigurati inkluzivne digitalne proizvode te kako se prilagoditi EU regulativama u tom području.

Sofija Ćirjaković, konzultantkinja za poslovne procese, održat će predavanje pod nazivom „Od prosječnog do visoko performansnog: Tajne uspješnog vođenja timova“. U svom izlaganju pružit će uvide u metode optimizacije timskog rada i poboljšanja produktivnosti u IT sektoru.

Mario Jurić, suosnivač tvrtke Upheave Technology, govorit će o Model Context Protocolu, standardu za aplikativno proširenje mogućnosti AI sustava. Kroz predavanje će predstaviti kako AI može unaprijediti poslovne aplikacije i omogućiti bolje performanse.

Dalibor Kofjač, iskusni softverski developer specijaliziran za razvoj WebRTC rješenja, održat će tehničko predavanje „How to build a Microsoft Teams-like solution using WebRTC, NodeJS and Angular“. Predstavit će ključne tehnologije i postupke potrebne za razvoj naprednih komunikacijskih platformi.

Zašto ne smijete propustiti Unlock Rab 2025.?

Uz vrhunske paneliste iz vodećih domaćih i međunarodnih kompanija, sudionici će imati priliku učiti iz prve ruke o najnovijim trendovima u tehnologiji i digitalnoj industriji. Osim službenog dijela, konferencija nudi i bogat popratni program koji uključuje relaksirajuće večernje evente i dobru zabavu.

Konferencija Unlock Rab 2025. održava se od 27. do 29. svibnja,, stoga požurite i osigurajte na vrijeme svoju ulaznicu. Više o sve saznajte na unlock-rab.com.