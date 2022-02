Kako će završiti drama s paušalcima u IT-ju?

Korištenje paušalnih obrta za ostvarivanje poslovnog odnosa ponovno je postala vruća tema hrvatskog IT sektora nakon što je porezna uprava takozvanim paušalcima poslala uplatnice kojima njihova davanja izjednačuje s davanjima za stvarno zaposlenje. Stvorilo je to novi kaos, podjele i nemir na tech sceni. O posljedicama ove priče na razvoj domaćeg IT sektora u Tech Radaru govore Zoran Božićević, direktor aplikativnog razvoja u Combisu i Vuk Vuković, ekonomski analitičar i suosnivač Oracluma…

