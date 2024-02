Pogledajte najbolje ocijenjenu točku s Bug Future Showa 2024: Nikola i Boris - IT kava s legendom

CTIO Hrvatskog Telekoma, osebujni Boris Drilo na Bug Future Showu redovito dobiva visoke ocjene publike za svoju sada već stalnu rubriku u kojoj razgovara s najvećim legendama hrvatske IT scene, a tako je bilo i sada - publika je ovu točku ocijenila s visokom prosječnom ocjenom 4,73. Na najnovijem izdanju našeg spektakla ovaj 5G guru razglabao je o tehnološkim trendovima kojima pomičemo granice mogućeg s još jednim tech guruom, veteranom hrvatske IT scene neizmjernog renomea, legendarnim Nikolom Dujmovićem, osnivačem i CEO-om Spana, jedne od najvećih i najrespektabilnijih hrvatskih IT tvrtki.

U nastavku je cijeli video ovog razgovora.