Predavanje s BFS-a 2019: The End of Everything (As we know it), Fr. Robert Ballecer SJ

Glavni tehnološki trendovi zadnjih godina bili su hiperbola: odveć obećavajući, neostvareni, s povremenim naznakama nadahnuća. Od pametnih domova kojima je nedostajala pamet, preko kriptovaluta koje nisu bile naročito kripto, a niti naročito valute, do povezivosti koja nije dovela do povezanosti – obećavana nam je budućnost u kojoj su izostale praktičnost i upotrebljivost. Fr. Robert Ballecer JR, jedan od najvećih američkih poznavatelja naprednih tehnologija, koji je istovremeno vanserijski popularan tech podcaster i jezuitski svećenik, razložio je perspektivne tehnološke trendove koji nisu samo zanimljivi, već korisni i za futuriste i za entuzijaste, u predavanju na Bug Future Showu 2019. To su oni trendovi koji zahtijevaju da sagledamo ubojitu spiralu društvenih medija i kako bi ih umjetna inteligencija mogla spasiti, uspješno-katastrofičan blokchain, sigurnosne implikacije povezive budućnosti i drugog vala nosivih uređaja koji potiču zdravlje, a u nastavku donosimo video cijelog predavanja...

