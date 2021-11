VIDEO: Što je to 5G+ i prvi dojmovi za Honor 50 i digitalnu gospodarsku komoru

Nakon više od godine izbivanja na hrvatsko tržište vratila se tvrtka Honor i to s mobitelom koji se smatra best buy modelom sezone – testirali smo ga. Hrvatski Telekom je predstavio 5G+ mrežu, a Hrvatska gospodarska komora portal i uslugu digitalnakomora.hr – teme su to današnjeg Tech Radara u kojem gostuje tehnološki i telekomunikacijski analitičar, Bojan Mušćet.

