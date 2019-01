Uber u vrijeme Adventa koristilo 30 posto ljudi više nego lani

I ove je godine Uber bio popularan izbor za obilazak blagdanskih događanja u četiri najveća hrvatska grada. Uber je tako u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku tijekom Adventa koristilo gotovo 30 posto korisnika više nego prošle godine. Dok su destinacije turista većinom bila središta gradova s adventskom ponudom, domaći su korisnici Uberom pojačano odlazili i u blagdansku kupovinu, odnosno shopping centre, poručili su iz Ubera.

U Splitu se Uber najviše naručivao za prijevoz do shopping centra Mall of Split te do centra grada i Trajektne luke, dok su u Dubrovniku očekivano najpopularnije destinacije gradske zidine i zračna luka.

I Zagrepčani su pojačano koristili Uber za blagdansku kupovinu. Korisnici su najviše naručivali Uber do trgovačkog centra Arena Zagreb te do centra grada i lokacija na kojima se odvijao najbolji Advent u Europi. Adventske lokacije Uberom su obilazili i Riječani i njihovi gosti, a najčešće su odlazili do centra grada i Trsatske gradine gdje se održavao drugi Advent na Gradini.

Osim za kratke gradske relacije, korisnici nerijetko biraju Uber i za duže relacije unutar Hrvatske pa je tako najduža vožnja tijekom prosinca iznosila 309 kilometara od središnje Hrvatske do Istre.

Tijekom prosinca, koji je uz ljetnu sezonu turistički najposjećeniji period godine, Uber su najviše koristili turisti iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Austrije, Belgije i Kanade. Uber su za prijevoz tijekom Adventa birali turisti iz gotovo 80 zemalja, zaključili su Uberovi statističari.