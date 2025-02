Transformacija Googleove korporativne etike: Od "Ne čini zlo" do vojne primjene AI-ja

"Ne čini zlo" postao je temelj Googleovog korporativnog identiteta i službeno se pojavio u dokumentima prilikom izlaska Googlea na burzu kao "'Don't Be Evil' manifesto" 2004. godine.

Porijeklo ovog poznatog mota ima zanimljivu pozadinu. Prema riječima Marisse Mayer, jedne od prvih Googleovih direktorica, fraza se pojavila tijekom rasprava o monetizaciji tražilice krajem 1990-ih. Inženjer Amit Patel navodno je na ploču napisao "Ne čini zlo", izražavajući zabrinutost zbog mogućih etičkih kompromisa u poslovanju.

Godine 2015., nakon korporativnog restrukturiranja kojim je stvoren Alphabet kao Googleova matična tvrtka, došlo je do promjene mota. Alphabet je usvojio blago izmijenjenu verziju: "Do the right thing".

S vremenom je fraza postala meta kritika, pri čemu su je neki smatrali dvosmislenom ili potencijalno licemjernom s obzirom na Googleov rastući utjecaj i složene poslovne prakse. Godine 2018. Google je bez velike pompe premjestio "ne čini zlo" na kraj svojeg kodeksa ponašanja, iako ga nije potpuno uklonio.