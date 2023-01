Umjetna inteligencija i top 10 financijski najperspektivnijih AI-tvrtki u 2023. godini

Artificial intelligence (AI) je svojim poslovičnim iskakanjem iz paštete bio ekscesivno nazočan pojam ne samo „u narodu“, svim medijima i komunikacijskim kanalima društvenih mreža, već i unutar stručne i znanstvene zajednice, koje su tijekom 2022. naštancale impresivno veliku hrpu stručnih radova, članaka, istraživanja, priopćenja i meta-analiza na temu AI.

Sveopća prisutnost detaljnih (i širokoj publici atraktivnih – DALL·E 2 i ChatGPT su očiti primjeri) podataka o trenutnim mogućnostima i dosezima umjetne inteligencije stvorila je posljedično velik interes i onoga sloja „običnih ljudi“ koji su donedavno AI percipirali tek kao primjer visokotehnološke, sofisticirano-programerske domene teško razumljive mentalnom sklopu prosječne osobe ili u najbolju ruku kao atraktivan distopijski motiv u Sci-Fi književnosti, stripu, filmovima i serijama. No, otkako se umjetna inteligencija tijekom prethodne godine etablirala kao populistički sveprisutan buzzword, postala je nezaobilazna tema za raspravu i predviđanja -- od toga koje su njene trenutne mogućnosti pa sve do predikcije o njenim krajnjim dosezima u neposrednoj ili daljnjoj budućnosti. Neki tvrde kako umjetna inteligencija ima potencijal stubokom unaprijediti i pozitivno izmijeniti sve aspekte industrije, društva i umjetnosti, dok su drugi po tom pitanju znatno oprezniji.

Oporavak od lockdowna

No ako i stavimo na stranu forumske i kafićke rasprave o pozitivnim potencijalima i zlim stranama AI, ostaje činjenica da proizvodni, uslužni i financijski sektor umjetne inteligencije diljem svijeta evidentno napreduje. Umjetna inteligencija se rapidno integrirala u korporativne procese kako bi poboljšala poslovanje: alati obogaćeni umjetnom inteligencijom, kao što su pametni chat-botovi u korisničkim službama, roboti za samoposluživanje u bankama, AI aplikacije prisutne u kućanskim uređajima, telefonima, bolnicama, poljoprivredi i vojsci sve manje su egzotika kojoj se divimo i čudimo, a sve više mainstream s kojim je lako uspostaviti svakodnevni suživot. Clive Humby, britanski matematičar i poduzetnik u području podatkovne znanosti, izrekao je često citiranu metaforu „podaci su nova nafta“ i predvidio značajan razvoj AI-obrade podataka na masovnoj razini.

Na tragu takve lako prihvatljive sveprisutnosti, očekuje se da će u nadolazećem vremenu (pa već i u ovoj tek započetoj godini) povećanje nazočnosti umjetne inteligencije rezultirati povećanom potražnjom za njenom konceptualnijom, masovnijom primjenom, npr. u „pametnim kućama“ i „pametnim gradovima“. A sve to bi posljedično trebalo u budućnosti potaknuti rast tržišta čipova za umjetnu inteligenciju.

Za većinu tvrtki i poduzeća je 2022. bila vrlo teška godina, sputana pandemijskim lockdownom baš kao i dvije prethodne: tržište dionica je palo, kamatne stope su naglo porasle, a mnoge su tisuće ljudi izgubile posao. Međutim, kako je tijekom 2022. godine došlo do eksponencijalnog rasta industrije umjetne inteligencije, paralelno s post-pandemijskim oporavkom tržišta, sada se optimistički predviđa kako bi do 2030. godine umjetna inteligencija mogla pridonijeti globalnom gospodarstvu s 15,7 trilijuna dolara, što predstavlja 26% globalnog BDP-a. Prema nedavnim istraživanjima, očekuje se da bi vrijednost svjetskog tržišta AI čipova trebala do 2026. porasti na skoro punih 50 milijardi dolara, šireći se od 2021. nadalje godišnjom stopom rasta od 34,6%.

Perspektivna profitabilnost

Investitori koji su željni uskočiti u zahuktavajući vlak porasta marketinške vrijednosti sektora umjetne inteligencije trebali bi popratiti predviđanja tržišnih stručnjaka u vezi budućnosti razvoja različitih domena primjene AI. Na primjer, očekuje se da bi automatizacija trebala postati vodeća stavka na tržištu umjetne inteligencije, pri čemu se posebno ističe AI-softver specijaliziran za automatsko generiranje originalnih marketinški atraktivnih sadržaja (uključujući slike, video, glazbu, audio i sintetizirani govor). Istraživačka tvrtka Gartner previđa da će do 2025. godine preko 30% marketinških poruka velikih kompanija biti sintetski generirano pametnim softverom. Također se predviđa kako će se u nadolazećim godinama sve više tvrtki fokusirati na izradu i usavršavanje složenih AI sustava za masovnu produkciju industrijskih proizvoda.

Kako je već rečeno, postoji i druga strana gledanja na potencijalne posljedice masovne primjene umjetne inteligencije. U nemalom broju slučajeva, sveprisutno infiltriranje AI u dizajniranje, proizvodnju i reklamiranje proizvoda prati sve prisutnija zabrinutost zbog mogućih negativnih učinaka umjetne inteligencije: od gubitka radnih mjesta ili premještanja na druge vrste poslova, pa sve do etičkih pitanja povezanih s upotrebom inteligentnih računalnih sustava. Neki stručnjaci ističu kako je od vitalnog značaja da društvo pažljivo razmotri implikacije umjetne inteligencije i potrebu utvrđivanja jasnih smjernica za njezin odgovoran razvoj i korištenje.

Budućnost je u botovima

Pa ipak, čak i nakon što se odvagnu dobre i loše strane, neumitna je činjenica da će 2023. godina biti obilježena ekspanzijom umjetne inteligencije i proširivanjem njene prisutnosti iz domene artističkih eksperimenata, online zabave i beta-verzija u znatno ozbiljnije sfere. A svi točno znamo što je u suvremenom kapitalističko-libertarijanskom rječniku stvarno značenje izraza „ozbiljne sfere“: prihod, novac, profit. I to onaj koji samoga sebe umnožava i oplođuje. U kapitalizmu su stvari postavljene vrlo jednostavno: ako nešto ima potencijala za povrat uloženog novca, novac će se u to i ulagati. Još ako je povrh svega rizik od gubitka uloženog ekstremno nizak, svaki iskusni investitor će namah posegnuti duboko u džep i uskliknuti: Say no more and take my money! A kada se više takvih ulagača odluči za investiranje u neku tvrtku, to se smatra izravnom garancijom da je perspektivna u smislu profitabilnosti realizacije svojih projekata i povrata uloženog novca.

S obzirom na predviđanja stručnjaka za AI-sustave koji kažu kako će i prije 2030. godine većinu marketinških socijalnih interakcija (komunikacija između prodavača i kupaca na Internetu i društvenim mrežama) olakšavati inteligentni botovi, AI-programski algoritmi koji se poput ljudi sporazumijevaju pisanim tekstom i glasom, a sposobni su u realnom vremenu primati, obrađivati, te kreirati i priopćavati inteligentne tekstualne, govorne, slikovne i video-verzije informacija, budućnost mrežnog i kupoprodajnog komuniciranja se definitivno nalazi u umjetno-inteligentnim robotičkim rukama.

Hedge fondovi kao mjerilo pouzdanosti investicije

Pogledajmo u tom svjetlu top listu deset AI-tvrtki za koje najlikvidniji svjetski investitori – na temelju svojih detaljnih analiza i predviđanja – smatraju da imaju najperspektivniji potencijal rasta, razvoja i povrata uloženog novca u 2023. godini.

Popis je sastavljen temeljem podataka o investiranju kroz tzv. hedge fondove koji svoje ulaganja kapitala u neku tvrtku temelje na principima niskorizočnog, visokoprofitabilnog investiranja. A tamo gdje je veći kvantitativni priljev novca, samo je pitanje vremena kada će kvantiteta prerasti u kvalitetu, a uložene investicije rezultirati sve naprednijim programima i praktičnim implementacijama strojnog učenja, automatizacije i umjetne inteligencije.

10. Oracle Corporation (67 hedge fondova; 1,6 milijardi USD)

Oracle Corporation, nekada sinonim za softverska rješenja računalne obrade velikih baza podataka, postao je jedan od najjačih svjetskih igrača u proizvodnji, implementaciji i upravljanju modelima strojnog učenja, pri čemu nudi proizvode i usluge koje se odnose na praktičnu primjenu informacijskih tehnologija u tvornicama (izravnom proizvodnom sektoru), kao i u administrativno-financijskim poslovima velikih poduzeća. Proširenje pristupa poslovnim aplikacijama putem chat-botova i konverzacijskih AI-sučelja samo su neke od usluga koje nudi Oracle Corp.

Baron Funds, jedna od vodećih elitnih tvrtki za upravljanje imovinom, u svojoj je tromjesečnoj analizi istaknula upravo Oracle Corporation kao jednu od potencijalno isplativih investicija za ulagače, a prema podacima jednog od najpoznatijih financijskih web-siteova Insider Monkey, među hedge fondovima koji ulažu u Oracle Corporation vodeći je dioničar (s 25,9 milijuna dionica vrijednih više od 1,6 milijardi dolara) investicijska tvrtka First Eagle Investment Management sa sjedištem u New Yorku.

9. Cisco Systems, Inc. (68 hedge fondova; 0,39 milijardi USD)

Cisco Systems, Inc. dizajnira, proizvodi i prodaje mrežna rješenja temeljena na internetskim protokolima i druge proizvode koji se odnose na industriju komunikacija i informacijske tehnologije u Americi, Europi, Bliskom istoku, Africi, azijsko-pacifičkom području, Japanu i Kini. Cisco ima niz alata temeljenih na AI tehnologiji koji se koriste za upravljanje data-cloudima i mrežama, među kojima je najistaknutiji Kube Flow, namijenjen jednostavnoj, prenosivoj i skalabilnoj implementaciji strojnog učenja u radne procese. Cisco je za cloud-usluge sklopio i partnerstvo s tehnološkim divom Google, čime je u vrlo kratkom vremenu postignut znatan napredak, a predviđa se i daljnji brz razvoj kako se bude povećavala potražnja za pametnim rješenjima tehnologije hibridnih cloudova.

Među hedge fondovima se kao vodeći dioničar Cisco Systems ističe newyorška tvrtka Two Sigma Advisors s 9,7 milijuna dionica vrijednih više od 390 milijuna dolara. U analitičkom izvješću za prvo tromjesečje 2023. koje je izdala Carillon Towers Advisers, tvrtka za investicijske analize i upravljanje ulaganjima, Cisco Systems, Inc. je bila naznačena kao jedna od potencijalno najisplativijih za ulaganja.

8. Intel Corporation (69 hedge fondova; 1,9 milijardi USD)

Intel Corporation, tvrtka koja se bavi dizajnom, proizvodnjom i prodajom računalnih proizvoda i tehnologija (u svakodnevnom govoru su prva asocijacija na Intel centralni procesori za računala), premda prvenstveno (još uvijek) nije usmjerena na umjetnu inteligenciju, ima sve značajniju prisutnost na AI-tržištu i uspjela je privući značajna ulaganja u tehnologije povezane s AI.

Intel je razvio brojne AI proizvode i rješenja, uključujući hardver, softver i usluge koje tvrtkama i organizacijama omogućuju izgradnju, implementaciju i upravljanje AI aplikacijama. Na primjer, Intel nudi procesore optimizirane za AI, kao što su njegovi Intel Xeon Scalable procesori koji su dizajnirani za pružanje visokih performansi i učinkovitosti za AI radna opterećenja. Intel također nudi niz softverskih alata i platformi za umjetnu inteligenciju, kao što je Intel Distribution of OpenVINO toolkit, koji pomaže programerima u izradi i implementaciji AI aplikacija na različitim platformama.

Jedan od najboljih proizvoda tvrtke povezanih s umjetnom inteligencijom je BigDL 2.0, alat koji znanstvenicima i inženjerima podataka olakšava izradu end-to-end distribuiranih aplikacija umjetne inteligencije.

U bazi podataka Insider Monkeyja, na kraju 2022. je udjele u Intel Corporation držalo 69 hedge fondova u ukupnoj vrijednosti od 1,9 milijardi dolara, a Intel Corporation je i jedna od dioničarima preporučenih tvrtki za sigurno investiranje prema analizi ClearBridge Investments, poznate tvrtke za upravljanje ulaganjima.

7. Micron Technology, Inc. (74 hedge fonda; 2,5 milijardi USD)

Micron Technology, Inc., premda širokoj publici manje poznato ime, već godinama dizajnira, proizvodi i diljem svijeta prodaje proizvode iz domene računalne memorije i pohrane podataka. U fokus financijskog interesa i medijske pozornosti onih koji prate tržište umjetne inteligencije „progurao“ ih je njihov najnoviji proizvod namijenjen hardverskoj podršci sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji, Micron 9300 NVMe SSD, disk od 3.2 TB koji brzinom transfera od 3.5 GB/s ispunjava zahtjeve radnih opterećenja u podatkovnim oblacima i drugim oblicima pohrane podataka kada su uz brzinu, performanse i kapacitet potrebne visoke performanse.

Prema podacima Insider Monkeyja, na kraju zadnjeg tromjesečja 2022., u Micron Technology, Inc. su udjele držala 74 hedge fonda u vrijednosti od 2,5 milijardi dolara, a tvrtka za upravljanje imovinom Meridian Funds je u preporukama investitorima za prvo tromjesečje 2023. istaknula uz nekoliko drugih i Micron Technology, Inc. kao perspektivno isplativu investiciju.

6. AMD, Advanced Micro Devices, Inc. (89 hedge fondova; 4,99 milijardi USD)

Advanced Micro Devices, Inc. poznatiji po skraćenici AMD je uz Intel Corporation jedna od napoznatijih „poluvodičkih tvrtki“ na svijetu. Uz „klasične“ čipove i procesore, AMD sve više nudi proizvode usmjerene na umjetnu inteligenciju, uključujući napredna softverska rješenja za grafičku optimizaciju koji znatno ubrzavaju procese strojnog učenja, među kojima je najpoznatiji njihov optimizirani grafički engine AMD MIGraphX. Poznati stručnjak za umjetnu inteligenciju Dave Waters predvidio je sve veće korištenje upravo takvih alata usmjerenih na umjetnu inteligenciju, rekavši da će grafički optimizirano strojno učenje u skoroj budućnosti transformirati automatizaciju i biti temelj za povećanje produktivnosti u cijelom industrijskom sustavu.

U Advanced Micro Devices, Inc. je na kraju 2022. držalo udjele 89 hedge fondova vrijednih ukupno 4,99 milijardi dolara. Prema izvješćima elitnih investitora, uz Microsoft, Alphabet (Google) i Apple, jedna od najboljih dionica AI-a za kupnju je i AMD, što u svojem izvješću za prvo tromjesečje 2023. ističe i investitorska firma Baron Funds.

5. NVIDIA Corporation (89 hedge fondova; 2,3 milijarde USD)

U svom izvješću investitorima za završno 2022., investitorski stručnjaci fonda Baron Funds istaknuli su nekolicinu vrlo perspektivnih AI-tvrtki za ulaganje tijekom 2023. godine, a među njima je i svjetski poznata NVIDIA Corporation, firma koja je već godinama jedan od predvodnika vrhunske softverske i hardverske ponude grafičkih, računalnih i mrežnih rješenja. NVIDIA je u AI-business ušla na velika vrata sa svojim novim proizvodom nazvanim LandingEdge, koji koristi pametne algoritme strojnog učenja za obradu velike količine podataka iz streaming-video inputa s kamera. LandingEdge se koristi na industrijskim računalima oslonjenim na modularne NIVIDIA-platforme Jetson AGX Xavier.

Visoka učinkovitost koju je LandingEdge / Jet6son AGX Xavier sustav pokazao na beta-testovima provedenim u realnim proizvodnim linijama tvornica nekolicine potencijalnih kupaca osigurala je i visoke ocjene investicijskih analitičara, pa je za očekivati kako će pomoću tih ulaganja NVIDIA u 2023. moći još više usavršiti i proširiti tu nišu svoje ponude.

Među hedge fondovima koje prati Insider Monkey, investicijska tvrtka Citadel Investment Group sa sjedištem u Chicagu vodeći je dioničar NVIDIA Corporation s 19,2 milijuna dionica vrijednih više od 2,3 milijarde dolara.

4. Apple Inc. (140 hedge fondova; 14,4 milijarde USD)

Za Apple Inc. znamo svi: dizajnira, proizvodi i prodaje pametne telefone, osobna računala, tablete i svu moguću dodatnu opremu. Apple je već otprije poznat po korištenju suvremenih AI-mogućnosti na svojim uređajima: svakome će prvo na pamet pasti Siri, inteligentni iPhoneov chat-bot softver temeljen na algoritmima strojnog učenja. Poslovično poznata po objedinjavanju visoke estetike dizajna i visoke učinkovitosti programske podrške svojih proizvoda, Apple svoje adute za 2023. ističe i time što je krenuo s osnivanjem zasebnog specijaliziranog odjela za proizvode temeljene na umjetnoj inteligenciji, uz intenzivnu kampanju skautiranja stručnjaka ne samo na menadžerskoj razini, već na razini voditelja timova, istraživača i programera.

Na kraju 2022. godine je 140 hedge fondova imalo u svoje investicijske udjele Apple Inc., s ukupnom vrijednosti od 14,4 milijarde dolara, a tvrtka za upravljanje fondovima Alger Capital je u izvješću za investitore za 2023. godinu istaknula upravo Apple Inc. kao jednu od najperspektivnijih opcija za ulagače u industriju umjetne inteligencije.

3. Meta Platforms, Inc. (177 hedge fondova; 14,2 milijarde USD)

Meta Platforms Inc. (nekada poznat kao Facebook Inc., a sada multinacionalni konglomerat Facebooka, Instagrama, Messengera, WhatsAppa, Horizona, Meta Questa…) razvija proizvode koji ljudima omogućuju povezivanje i dijeljenje sadržaja s prijateljima i obitelji putem mobilnih uređaja, osobnih računala, nosivih uređaja i kućnih uređaja diljem svijeta, uzajamno povezanih u zajedničku virtualnu mrežu nazvanu Metaverse. U rujnu 2022. je izvršni direktor Mark Zuckerberg na Facebooku izvijestio o planovima Meta Platformsa za 2023., koji su posve oslonjeni na botove i umjetnu inteligenciju. Jedan od njih je algoritam upogonjen umjetnom inteligencijom koji kreira video-zapis na temelju tekstualnog opisa, nazvan Make-A-Video.

Meta Platforms Inc. je 2022. godinu zaključila obogaćena udjelima 177 hedge fondova koji su investirali ukupno 14,2 milijarde dolara, kako izvješćuje Insider Monkey.

Oslanjanje na razvoj mrežnih platformi koje koriste umjetnu inteligenciju i pametne botove sposobne za komunikaciju tekstom, govorom, slikama i video-zapisima, stavlja Meta Platforms visoko na top-listu perspektivnih tvrtki u novoj godini, barem ako je suditi po procjenama investitora.

2. Amazon.com, Inc. (252 hedge fonda; 48 milijardi USD)

Amazon.com, Inc. je najpoznatiji kao tvrtka koja se bavi globalnom online maloprodajom proizvoda široke potrošnje. Manje je poznato da Amazon, potaknut željom za racionalizacijom i pojeftinjenjem postupka nabave, skladištenja i distribucije enormne količine robe kroz sustav gigantskih skladišnih hala, od prvih dana svojeg poslovanja paralelno razvija i inteligentna softversko-hardverska rješenja za vlastite potrebe. Jedan od prvih AI-proizvoda tvrtke bila je Kiva, linija automatizirano vođenih vozila (AGV) koja navigiraju Amazonovim skladištima koristeći niz računalnih naljepnica s barkodvima. Danas, desetljeće kasnije, Amazon je u praktičnu primjenu stavio prvog potpuno autonomnog mobilnog robota (AMR) nazvanog Proteus, sposobnog za samostalno inteligentno vođenje skladišta – od zaprimanja i evidentiranja robe, preko fizičkog slaganja na police i preuzimanja narudžbi, sve do pakiranja i otpremanja naručitelju.

Transformativni AI-sustavi poput Proteusa trebali bi do 2050. godine preuzeti preko 90% skladišnih poslova koje sada vode i obavljaju ljudi, ako je vjerovati većini stručnih predviđanja. Stoga nije iznenađujuće što Insider Monkey izvješćuje kako su krajem 2022. godine u Amazon.com, Inc. investicijske udjele vrijedne 30 milijardi dolara držala 252 hedge fonda, a investicijska savjetodavna tvrtka Baron Funds u svojem izvješću za prvo tromjesečje 2023. ističe nekoliko perspektivno najisplativih investicijskih dionica, među kojima je i Amazon.

1. Microsoft Corporation (269 hedge fondova; 61,2 milijarde USD)

Microsoft Corporation, diljem svijeta uz Apple najpoznatiji računalni brand razvija, licencira i podržava softver, usluge, uređaje i rješenja. Microsoft Azure, za prijatelje poznat i po kratkom imenu Azure, platforma je za računalstvo u oblaku (cloud computing) dizajnirana za upravljanje aplikacijama putem svjetski distribuiranih podatkovnih centara, pri čemu je u potpunosti kompatibilna i osposobljena za podržavanje softverskih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Gartner, poznata tvrtka za tehnološka istraživanja i savjetovanje, nazvala je Azure savršenom platformom za cloud computing, kako zbog modularne fleksibilnosti i globalne kompatibilnosti njene arhitekture, tako i zbog činjenice da ju proizvodi i (p)održava Microsoft, korporacija čiji softver se vrti na nadmoćno najvećem broju kućnih i korporacijskih računala prisutnih i u najzabitijim dijelovima svijeta. Još ako spomenemo perspektive koje se otvaraju pred pametnim rješenjima za grafičku produkciju i glasovnu komunikaciju kao što su DALL·E i VALL·E…

Na kraju 2022. godine se u bazi podataka Insider Monkeya moglo pronaći čak 269 hedge fondova koji drže udjele u Microsoft Corporation s ukupnom vrijednosti od 61,2 milijarde dolara, a i već spomenutu Baron Funds je u svojem izvješću investitorima za 2013. istaknuo dionice Microsofta kao najpouzdaniju i najstabilniju opciju za ulaganje.

A gdje su Google i Tesla?

Pažljivijem čitatelju koji je do kraja ovoga TL;DR teksta uspio održati pozornost i koncentraciju, vjerojatno zapinje za oko činjenica da u top 10 najpovoljnijih tvrtki koje će u 2023. godini „drmati“ tržištem umjetne inteligencije nema dva krupna igrača: za liste su izostavljeni Google (tj. Alphabet Inc. sa svojim podružnicama Google, YouTube, Fitbit, Looker, Nest, Waze i DoubleClick) i kompanije u vlasništvu ili suvlasništvu Elona Muska.

Razlozi za to su posve oprečni. S jedne strane je Google, koji je bio glavna ciljna tvrtka najjačih investitora i hedge fondova u 2021. i 2022. godini i do početka 2023. je već bogato „rasprodao“ svoje raspoložive dionice, pa ga se stoga više i ne stavlja na popis najpovoljnijih za daljnje investiranje. Musk je s druge strane (upravo dok se ovaj tekst dovršava) prema Guinnessovoj knjizi svjetskih rekorda proglašen za novog šampiona u najvećem i najbržem padu vrijednosti osobnog bogatstva – a time i vrijednosti dionica tvrtki – u povijesti kapitalističkog poslovanja. Stoga, koliko god Tesla (inteligentna autonomna vozila i humanoidni AI-roboti), Twitter, SpaceX, a posebice OpenAI i Neuralink možda i jesu na prvi pogled perspektivni za investiranje u budućnost umjetne inteligencije, čini se da Muskova loša karizma sve više odvraća investitore od takvih, za oprezne kapitaliste nepouzdanih ulaganja.