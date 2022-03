Netflix nije bio za zabranu dijeljenja lozinki, dok im nije ponestalo novca

Korisnici Netflixa u Čileu, Kostariki i Peruu više neće moći međusobno dijeliti lozinke, a uskoro bi se to moglo proširiti i na ostatak svijeta

Netflix je, podsjetimo, objavio da počinje sa suzbijanjem raširene prakse dijeljenja lozinki između ljudi koji ne žive u istom kućanstvu, pozivajući ih da plate dodatnu naknadu za tu privilegiju.

Kao prvi korak u toj „borbi“, tvrtka je započela s testiranjem značajke, zahvaljujući kojoj će korisnici u Čileu, Kostariki i Peruu, moći dodati na svoj račun do dvije osobe s kojima ne žive, no za to će morati platiti određen iznos novca.

Iako je Netflix još prošle godine dao korisnicima do znanja da nisu zadovoljni s praksom dijeljenja lozinki, to nije uvijek bilo tako. Naime, Reed Hastings, šef Netflixa, govorio je 2016. godine da je to zapravo pozitivna stvar na koju ne mogu utjecati.

Netflixu treba novca

„Dijeljenje lozinki je nešto s čime morate naučiti živjeti, jer postoji toliko puno legitimnih razloga za to. Primjerice, dijelite lozinku sa svojim supružnikom ili sa svojom djecom, tako da nema neke jasne crte i dobro nam je“, rekao je tada Hastings.

Reed Hastings. Foto: Screenshot/YouTube

Kako prenosi The Verge, Netflix je promijenio svoju politiku oko dijeljenja lozinki jer im uistinu treba novca. Tvrtka je dugo uživala u eksplozivnom rastu pretplatnika, ali to polako jenjava, a sadržaj koji košta desetke milijardi dolara, neće se sam platiti - kažu oni.

„Netflix je to 'puštao' dugo, dugo vremena. Kada nešto postane toliko važno u vašem svakodnevnom životu, to olakšava suzbijanje stvari poput dijeljenja lozinke“, rekao je za The Verge analitičar iz LightShed Partnersa, Richard Greenfield, osvrćući se na Netflixovu ambivalentnost.

Dijeljenju lozinki još nije 'odzvonilo'

Greenfield navodi da bi suzbijanje dijeljenja lozinki mogao biti jedan od načina na koji Netflix pridobi još 10 do 20 milijuna pretplatnika samo na američkom tržištu. Drugim riječima, to bi bio alternativni put za dodavanje većeg broja članova koji zapravo plaćaju pretplatu na streaming platformu.

Iako vijest o suzbijanju dijeljenja lozinki mnogima ne zvuči dobro, svakako valja imati na umu da je zasad riječ samo o testu. No, ako ipak to dođe i do nas te se ne uspije smisliti neka alternativa, Netflix će, ruku na srce, vjerojatno izgubiti značajan dio domaćih korisnika.

Sve, dakle, ovisi o korisnicima u Čileu, Peruu i Kostariki, prema kojima će tvrtka procijeniti isplati li se ukinuti nešto što je odavno ušlo pod kožu Netflixovim pretplatnicima.

Ali ako opet odustanu od blokiranja dijeljena lozinki - uvijek im preostaje podizanje cijena, što su već polako i počeli raditi.